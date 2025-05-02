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VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann: 'Dörtlü Final'de Zirve Yapmalıyız'

VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, takımının form yakalamalarının CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne denk geldiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 11:32
VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann: 'Dörtlü Final'de Zirve Yapmalıyız'

VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann'dan Açıklamalar

VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, takımın performansının zirveye çıktığı dönemin CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali dönemine denk geldiğine inandığını belirtti. Schürmann, takımın bu sezon kritik bir aşama geçirdiğini vurgulayarak, "Aslında hayalimiz zamanla gerçekleşti. Sezona çok kötü başladık. Milli takımdan oyuncularımızın sakatlıkları ve diğer milli oyuncuların olimpiyatlardan yorgun dönmeleri buna etki etti. Yükselişimiz ikinci yarıda başladı," ifadelerini kullandı.

'Finale Çıkmak İçin Elimizden Geleni Yapacağız'

3 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde takımının final maçı gibi sahaya çıkacaklarını ifade eden Schürmann, "Cumartesi oynayacağımız maç finalmiş gibi sahaya çıkacağız. Kazanabilirsek gerçekten finalde olacağız. Finale yükselebilmek için elimizden geleni yapacağız," dedi.

VakıfBank'ın Kendi Kültürü Var

Banu Can Schürmann, VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik heyetinin katkısıyla elde edilen başarıların, kulübün köklü kültürüyle de bağlantılı olduğunu aktardı. Yeni transferler ve giden oyuncuların sürekliliği hakkında bilgi veren Schürmann, "Gelen oyuncuların VakıfBank kültürüne uyum sağlaması zaman alıyor, ama bu başarıldığında, nihayetinde büyük başarılar elde ediliyor," şeklinde konuştu.

Zehra Güneş: Güçlü Bir Kaptan

Sezon başında kaptanlık görevine getirilen Zehra Güneş hakkında olumlu yorumlarda bulunan Banu Can Schürmann, "Zehra çok iyi bir kaptan oldu. Kaptanlık bandını takarken onun VakıfBank ruhuyla büyüdüğünü biliyorduk. Bu stresi başarıyla taşıyabileceğini gösterdi," dedi.

Marina Markova’nın Transferi ve Gelişimi

VakıfBank'a ilk transferinin Marina Markova olduğunu hatırlatan Schürmann, "Guidetti, Markova'nın videosunu izleyip hemen teklifimizi kabul etti. Markova, dünyanın en iyi smaçörlerinden biri olacağına inanıyorum," diyerek sözlerini tamamladı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Genel Menajeri Banu Can Schürmann, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi...

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Genel Menajeri Banu Can Schürmann, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, Vodafone Sultanlar Ligi'nde geride kalan sezonu, kaptan Zehra Güneş ve Rus smaçör Marina Markova'yla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Genel Menajeri Banu Can Schürmann, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi...

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Genel Menajeri Banu Can Schürmann, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, Vodafone Sultanlar Ligi'nde geride kalan sezonu, kaptan Zehra Güneş ve Rus smaçör Marina Markova'yla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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