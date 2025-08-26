DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,75 -0,14%
ALTIN
4.456,17 -0,49%
BITCOIN
4.526.749,05 -0,6%

Arca Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın görevinden ayrıldı

Arca Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın görevinden ayrıldı; kulüp üç yıllık başkanlığı ve 2. Lig şampiyonluğundaki katkıları için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:14
Arca Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın görevinden ayrıldı

Arca Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın görevinden ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekibinde başkanlık dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin başkanı Oğuzhan Yalçın'ın görevinden ayrıldığı kulüpten yapılan açıklama ile duyuruldu.

Kulübün açıklamasında, Yalçın'ın yaklaşık 3 yıldır görevini özveriyle sürdürdüğü ve Çorum FK'nin bugünlere gelmesinde önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

Kulübün açıklamasında yer alan ifadelere göre: “Görev dönemi 2. Lig şampiyonluğu başta olmak üzere unutulmayacak başarılara sahne olmuş, kulübümüz için önemli bir kilometre taşı olmuştur. Arca Çorum Futbol Kulübü ailesi olarak kulübümüze sağladığı değerler, katkılar ve gösterdiği çabalar için Oğuzhan Yalçın'a teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.”

İLGİLİ HABERLER

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kanada Maçına Hazır — Dünya Şampiyonası
2
Zeynep Sönmez ABD Açık'ta 3. turun eşiğinde
3
UEFA Konferans Ligi'nde play-off rövanşları yarın başlıyor
4
Arca Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın görevinden ayrıldı
5
Fenerbahçe'nin Benfica Maçı Kadrosu Açıklandı | Şampiyonlar Ligi Play-Off
6
Ertuğrul Doğan: Yeni Sezonda Mücadele, Disiplin ve Karakter
7
A Milli Erkek Basketbol Takımı Riga'ya Geldi — 2025 Avrupa Şampiyonası Hazırlığı

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)