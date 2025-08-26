Arca Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın görevinden ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekibinde başkanlık dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin başkanı Oğuzhan Yalçın'ın görevinden ayrıldığı kulüpten yapılan açıklama ile duyuruldu.

Kulübün açıklamasında, Yalçın'ın yaklaşık 3 yıldır görevini özveriyle sürdürdüğü ve Çorum FK'nin bugünlere gelmesinde önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

Kulübün açıklamasında yer alan ifadelere göre: “Görev dönemi 2. Lig şampiyonluğu başta olmak üzere unutulmayacak başarılara sahne olmuş, kulübümüz için önemli bir kilometre taşı olmuştur. Arca Çorum Futbol Kulübü ailesi olarak kulübümüze sağladığı değerler, katkılar ve gösterdiği çabalar için Oğuzhan Yalçın'a teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.”