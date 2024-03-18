Arda Güler'den Fenerbahçe paylaşımı!

Trendyol Süper Lig 30. haftasında mücadele kıyasıya devam ederken Trabzonspor ve Fenerbahçe maçının sonucu 3-4 biterken kazanan taraf sarı lacivertliler oldu. Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girerek sarı lacivertli oyunculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular karşılık vermesi sonucunda ortalık karıştı.
TAKDİR TOPLAYAN DAVRANIŞ
Trabzonspor maçının sonrasında yaşanan olayların arasındaki tek olumlu görüntü Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı'nın çabaları oldu. Elmalı, Fenerbahçeli futbolculara siper olduğu görüntüler dikkat çekti.
Mücadelenin son dakikalarında Dominik Livakovic'in kale içerisindeki tedavisinde de Eren Elmalı'nın dikkat çeken bir hareketi olmuştu. Millî sol bek, Hırvat kaleci tedavi görürken tribünlerden yabancı madde gelmemesi için engel olmaya çalıştı. Elmalı'nın bu davranışları Fenerbahçelilerden ve tüm futbol camiasının sempatisini topladı.
ARDA GÜLER'DEN PAYLAŞIM
Olaylı mücadele sonrasında İsmail Yüksel maçta sahaya atılan meşaleleri tuttuğu fotoğrafla beraber 'Ne büyük gurur Fenerbahçeli olmak!' notunu düşerek paylaşımda bulundu. Real Madrid forması giyen A Millî Takım'ın yıldızı Arda Güler de Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından İsmail Yüksek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Arda Güler, "İşte budur!" açıklamasını yaptı.
Trendyol Süper Lig 30. haftasında mücadele kıyasıya devam ederken Trabzonspor ve Fenerbahçe maçının sonucu 3-4 biterken kazanan taraf sarı lacivertliler oldu. Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girerek sarı lacivertli oyunculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular karşılık vermesi sonucunda ortalık karıştı.
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