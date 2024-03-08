Arda Güler'den olay yaratan Fenerbahçe paylaşımı

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 16 turu ilk maçında U.S Gilloise deplasmanında kazandığı galibiyette sosyal medyadan reaksiyon verdi.





AVRUPA'DA YOLA DEVAM

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Sarı Lacivertliler, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında ABD Gillois'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

14 MARTTA RÖVANŞ

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Sarı Lacivertliler, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında ABD Gillois'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.





İSMAİL KARTAL AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Belçika milli takımına karşı alınan başarılı galibiyetin ardından düzenlediği basın toplantısında rakibini çok iyi analiz ettiklerini vurguladı. Kartal'ın maç sonrası söyledikleri şöyle:

'EVİMİZE GÜNLERCE GİDEMEDİK'

"Bu takımın ne kadar organize olduğunu biliyorduk. Çok iyi analiz ettik. İnanın günlerce evimize bile gitmedik. Takım arkadaşlarımızla en ufak detayları unutmadan her şeye odaklandık."

Bugün de planımız işe yaradı. "Oyuncularımı iyi bir oyun, iyi bir mücadele ve burada elde ettiğimiz galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" dedi.





ARDA GÜLER'DEN TEBRİK

Öte yandan Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise karşısında aldığı galibiyete kayıtsız kalmadı. Milli futbolcu, Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek'in maç sonrası mesajlarına yorum yaptı.

Arda Güler, geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımlarını beğenerek sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden olmuştu.

PENDİKSPOR MAÇINA GÖZLER ÇEVRİLDİ

Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle ABD'li Gillois'i 3-0 yenen Fenerbahçe, artık Trendyol Süper Lig'e yükseldi. Sarı-lacivertli ekibin, Galatasaray'la yaşadığı yoğun şampiyonluk mücadelesinde hata yapma lüksü yok. İsmail Kartal'ın öğrencileri artık tamamen ligin 29. haftasında Pazar akşamı saat 19.00'da Kadıköy'de oynanacak Pendikspor maçına odaklanmış durumda.