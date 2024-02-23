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Arda Güler'e teklif yağıyor: Real Madrid'i pişman edecek hamle

Forma şansı bulamayan Arda Güler'e dev takımlardan teklif yağıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 19:10
Arda Güler'e teklif yağıyor: Real Madrid'i pişman edecek hamle

Real Madrid'e giden Arda Güler'e birçok takımdan peş peşe teklifler gelmeye başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARDA GÜLER'E TEKLİF YAĞIYOR

Real Madrid'e transfer olan genç futbolcu Arda Güler potansiyelini tam olarak ortaya koyamadı. İddialara göre Arda Güler'i transfer etmek için İtalyan ve İspanyol kulüpler devreye girdi. Sarı lacivertli takımın gözde isimlerinden olan genç futbolcu Real Madrid kariyerinde beklentilerini bulamadı ve yeterli forma şansı yakalayamadı. Şimdiye kadar toplam 92 dakika forma giyebilen Güler yalnızca Atletico Madrid, Arandina, Rayo Vallecano, Girone ve Las Palmas karşılaşmalarında forma giyebildi. Şimdiye dek istediği gibi forma şansı bulamasa da halen büyük takımların radarında. Real Madrid sosyal medya hesaplarında hemen hemen her gün Arda Güler ile ilgili bir paylaşıma yer veriliyor. 27 Ocak tarihinde Arda Güler'in maç sonrası yaptığı konuşma toplam 1.5 milyon beğeniye ulaştı. 

arda güler için teklifler geliyor

Sosyal medyanın da büyük ilgi odağı olan Arda Güler için Ac Milan'dan teklifler geldiği öğrenildi. Aynı zamanda Arda Güler'i Real Sociedad, Mallorca, Las Palmas giibi takımlar da kiralık olarak almak istiyor. Genç futbolcu beklentisi olan forma şansını yakalayacağını düşünse de eğer bu durum böyle devam ederse gelecek tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor. Endrick ve Kylian Mbappe'nin de takıma gelmesinden sonra Arda Güler'in şansının giderek düşeceği söyleniyor. Yani genç futbolcunun kiralık olarak başka bir takıma gitme ihtimali yüksek duruyor. Arda Güler'i yaz transfer döneminde almak isteyen Barcelona'nın da tekrar harekete geçtiği iddia edildi. Aynı zamanda Barcelona Arda Güler'in yanında Bayern Münih takımında forma giyen Alphonso Davies için de hamlelerini yapmaya başlayacak. Görüşmelerin başladığı ve sonrasında Arda Güler için harekete geçileceği söyleniyor. 2019 senesinden itibaren Bayern Münih forması giyen sol bekin sözleşme süresi 2025 senesi yaz mevsiminde bitecek. İddialara göre maddi durumu daha iyi olan Real Madrid'e gitme ihtimalinin de yüksek olduğu konuşuluyor. 

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