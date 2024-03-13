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Arda Güler ile Odegaard birbirine girdi

Real Madrid'de ilk 11'de kalıcı olamadıktan sonra Odegaard, eski günleriyle ilgili yorum yaptı. Arda Güler'in cevabı gecikmedi! İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 13.03.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 12:03
Arda Güler ile Odegaard birbirine girdi

Real Madrid'de başarı yakalayamayarak Arsenal'e transfer olan Norveçli futbolcu Martin Odegaard, eski kulübüyle ilgili yaptığı açıklamalarda tansiyon yarattı. Odegaard, Real Madrid günlerine dair "Futbol her zaman beklediğiniz gibi gitmiyor. Real Madrid'deyken plan kiralık gitmemekti ama futbol ve hayat böyle bir şey." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, Defensa Central'a verdiği yanıtla Odegaard'ı sert bir dille eleştirdi. Güler, Arsenal'in orta saha oyuncusunu 'konformist' olarak nitelendirerek, "Ben bir savaşçıyım, Madrid'den ayrılmak istemiyorum. Konformist değilim, oynama şansıma güveniyorum!" şeklinde konuştu.

arda güler odegaard

Arda Güler, Real Madrid formasıyla attığı ilk gol sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk golümü attığım için çok mutluyum. Çok zor bir sezon geçirdim. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Burada çok mutluyum. Daha güzel günler hepimizi bekliyor." dedi.

Olayın bir başka boyutu ise Real Madrid'in eski forveti Michael Owen'dan geldi. Owen, Arda Güler'in az süre almasına rağmen benzer bir süreç yaşadığını belirterek, "Genç yaşta kariyerinizde böyle bir denge oluyor. Bu paha biçilemez bir deneyim." şeklinde övgüde bulundu.

Futbol dünyasında yaşanan bu gelişmeler, oyuncuların kariyer tercihleri ve kulüp değişiklikleri üzerindeki baskıları bir kez daha gündeme getirirken, Arda Güler'ün savaşçı ruhu ve Odegaard'ın konformist olarak nitelendirilmesi, futbolseverleri düşündürmeye devam ediyor.

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