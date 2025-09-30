Arda Güler, LaLiga'nın Eylül Ayı 23 Yaş Altı Oyuncusu

LaLiga, Real Madrid'li Arda Güler'i eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçti; 20 yaşındaki yıldız gol ve asistleriyle öne çıktı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:54
Real Madrid'in genç ismi performansıyla dikkat çekti

"Arda Güler, LaLiga tarafından eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülüne layık görüldü. Türk oyuncu, Xabi Alonso'nun Real Madrid kadrosunda kilit bir oyuncu haline geldi ve bu ayki muhteşem performansıyla bunu kanıtladı. Bu performans, Madrid ekibinin eylül ayındaki dört maçından üçünü kazanmasına yardımcı oldu."

"Arda Güler, aya Real Sociedad'ı 2-1 yendikleri maçta attığı muhteşem golle başladı ve takımının zorlu bir mücadeleden üç puan çıkarmasına yardımcı oldu. Bu galibiyetin ardından Espanyol'u 2-0 ve Levante'yi 4-1 yendikleri maçlar geldi. Türk oyuncu, bu maçta da öne çıkan oyunculardan biri oldu ve bir de asist yaptı. Real Madrid, ayı Güler'in de harika bir gol attığı derbide Atletico Madrid'e 5-2 yenilerek kapattı."

20 yaşındaki milli futbolcu, geçen sezon da aralık ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçilmişti. Bu ödül, Güler'in genç yaşına rağmen takımındaki etkisini ve sürekliliğini vurguluyor.

LaLiga açıklamasına göre, Arda Güler, Fermin Lopez (Barcelona), Javi Guerra (Valencia), Carlos Alvarez (Levante) ve Martim Neto (Elche)'yu geçerek bu ödüle layık görüldü.

Öne çıkan maçlar: Real Sociedad 2-1 (gollü başlangıç), Espanyol 2-0, Levante 4-1 (asist) ve derbi Atletico Madrid 5-2 (Güler'in golü).

