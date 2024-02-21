Arda Güler, Real Madrid macerasını noktalıyor! Yeni takımı belli oldu: İşte bomba transfer

ARDA GÜLER’İN YENİ ROTA: BÜYÜK TRANSFERİN ARDINDAN YENİ BAŞLANGIÇ

Futbol dünyasının genç yıldızlarından Arda Güler, Real Madrid’deki zorlu dönemin ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Transfer olduğu yaz döneminden bu yana beklenen şansı bulamayan Güler, yeni sezonda başka bir kulüpte boy gösterecek.



FENERBAHÇE’DEN REAL MADRID’E UZANAN YOL





Arda Güler, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 20 milyon euro karşılığında Fenerbahçe’den İspanyol devi Real Madrid’e transfer olmuştu. Ancak genç yetenek, Madrid’de beklediği süreleri alamadı.

REAL MADRID FORMASIYLA KISA SÜRE

Real Madrid ile sadece beş maçta 92 dakika sahada kalan Güler, performansıyla hayal kırıklığı yarattı ve yedek kulübesinden kurtulamadı.

YENİ TAKIM ARAYIŞLARI VE ALMAN KULÜPLERİN İLGİSİ

Fotomaç’ın iddiasına göre, Arda Güler için Dortmund ve Leipzig gibi Alman kulüpleri devrede. Her iki kulüp de genç oyuncuyu kiralama konusunda istekli görünüyor.