Bist 100
8.994 1%
DOLAR
30,73 0,05%
EURO
32,96 -0,51%
ALTIN
1.970,94 -1,21%

Arda Güler trafik kazası geçirdi! İşte son durumu

Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı! Arda Güler'in son durumu ne? Cevabı haberimizde...

Yayın Tarihi: 13.02.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 18:24
Arda Güler trafik kazası geçirdi! İşte son durumu

Real Madrid takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçına gitmek üzereyken Almanya'ya doğru hareket ettiği sırada bir kaza geçirdi. Pazartesi günü Almanya'ya gitmek üzere yola çıkan takım otobüsü, Eichelborn ve Hora arasındaki A4 otoyolunda beyaz bir araçla çarpıştı. Kazada, otobüsün dış aynalarından biri kırıldı, ancak takımın diğer oyuncularının ve Arda Güler'in durumu iyi olduğu belirtildi.

Real Madrid'den bir kaynak, kazanın ardından İspanyol gazetesi MARCA'ya yaptığı açıklamada, "Arabasıyla birlikte takım otobüsünü görüntüleyen bir taraftarın dikkati dağıldı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti ve fırladı. Biz bunu fark etmedik. Arkadan gelen insanlar ise bunu gördü" ifadelerini kullandı.

arda güler

Ayrıca, kazadan etkilenen diğer araçta 3 bin 160 dolarlık bir hasar tespit edildiği belirtildi. Takım otobüsündeki ufak kazanın ardından herkesin sağlık durumu kontrol edildi ve yolculuğa ara verildi.

Öte yandan, millî futbolcu Arda Güler'in de takımın kadrosunda olduğu belirtilirken, İspanyol basınında ortaya atılan bir iddiaya göre Real Madrid, Arda Güler'in gelişimini hızlandırmak amacıyla sezon sonunda onu iyi bir kulübe kiralamayı planlıyor. Bu konuda şu anda Premier Lig'den Tottenham ve Bundesliga lideri Bayer Leverkusen'in teklifleri masada. Arda Güler'in geleceğiyle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Hasta olmak istemeyen tarçın ile onu karıştırıp yesin! Virüsler yanınıza bile yaklaşamayacak

Hasta olmak istemeyen tarçın ile onu karıştırıp yesin! Virüsler yanınıza bile yaklaşamayacak

30 yaş altını ilgilendiriyor! Yeni sigorta desteği yolda geliyor

30 yaş altını ilgilendiriyor! Yeni sigorta desteği yolda geliyor

Güllaç, Ramazan sofralarının en sevilen tatlılarından. Bu lezzetli tarifi denemek için çok beklemeyin: Beyaz çikolatanın eşsiz tadıyla güllacınızı şenlendirin!

Güllaç, Ramazan sofralarının en sevilen tatlılarından. Bu lezzetli tarifi denemek için çok beklemeyin: Beyaz çikolatanın eşsiz tadıyla güllacınızı şenlendirin!

Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı için geri sayım... Senelerdir KVP yeni bölüm beklenmekteydi

Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı için geri sayım... Senelerdir KVP yeni bölüm beklenmekteydi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arda Güler trafik kazası geçirdi! İşte son durumu
2
Fenerbahçe sonunda Ryan Kent kararını açıkladı
3
Manchester United düğmeye bastı! İki kulüp için büyük fırsat
4
RB Leipzig- Real Madrid maçı öncesi Arda Güler hakkında flaş iddia
5
Süper Lig'in şampiyonunu erkenden duyurdular! Puanı bile belli
6
Yapay zeka, Galatasaray-Sparta Prag maçının sonucunu açıkladı
7
Abel Xavier, Fatih Terim itirafıyla gündeme oturdu

Acil paraya sıkışanlar o bankanın yolunu tutacak! Düşük faizle 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Hasta olmak istemeyen tarçın ile onu karıştırıp yesin! Virüsler yanınıza bile yaklaşamayacak

Son dakika çalışana da promosyon kararı! 30 bin 600 TL her çalışana verilecek

Arda Güler trafik kazası geçirdi! İşte son durumu

Evine doğal gaz faturası gelenlere büyük şok! BOTAŞ milyonlarca haneye duyurdu

Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı için geri sayım... Senelerdir KVP yeni bölüm beklenmekteydi

Güllaç, Ramazan sofralarının en sevilen tatlılarından. Bu lezzetli tarifi denemek için çok beklemeyin: Beyaz çikolatanın eşsiz tadıyla güllacınızı şenlendirin!

Süper Lig'in şampiyonunu erkenden duyurdular! Puanı bile belli

Sıfır Otomobil Almak İsteyenlere Müjde! Ford, Fiat, Renault, Hyundai ve Daha Fazlası 800 Bin TL Altında Satışta

30 yaş altını ilgilendiriyor! Yeni sigorta desteği yolda geliyor

Abel Xavier, Fatih Terim itirafıyla gündeme oturdu

Android telefon sahipleri, batarya ömrünü uzatan bu 'gizli numarayı' hemen sizinle paylaşıyoruz!