Arda Güler trafik kazası geçirdi! İşte son durumu

Real Madrid takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçına gitmek üzereyken Almanya'ya doğru hareket ettiği sırada bir kaza geçirdi. Pazartesi günü Almanya'ya gitmek üzere yola çıkan takım otobüsü, Eichelborn ve Hora arasındaki A4 otoyolunda beyaz bir araçla çarpıştı. Kazada, otobüsün dış aynalarından biri kırıldı, ancak takımın diğer oyuncularının ve Arda Güler'in durumu iyi olduğu belirtildi.

Real Madrid'den bir kaynak, kazanın ardından İspanyol gazetesi MARCA'ya yaptığı açıklamada, "Arabasıyla birlikte takım otobüsünü görüntüleyen bir taraftarın dikkati dağıldı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti ve fırladı. Biz bunu fark etmedik. Arkadan gelen insanlar ise bunu gördü" ifadelerini kullandı.





Ayrıca, kazadan etkilenen diğer araçta 3 bin 160 dolarlık bir hasar tespit edildiği belirtildi. Takım otobüsündeki ufak kazanın ardından herkesin sağlık durumu kontrol edildi ve yolculuğa ara verildi.

Öte yandan, millî futbolcu Arda Güler'in de takımın kadrosunda olduğu belirtilirken, İspanyol basınında ortaya atılan bir iddiaya göre Real Madrid, Arda Güler'in gelişimini hızlandırmak amacıyla sezon sonunda onu iyi bir kulübe kiralamayı planlıyor. Bu konuda şu anda Premier Lig'den Tottenham ve Bundesliga lideri Bayer Leverkusen'in teklifleri masada. Arda Güler'in geleceğiyle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.

