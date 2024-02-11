Arda Güler yıkılacak: Real Madrid rüyası sona eriyor

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yetenek Arda Güler hakkındaki spekülasyonlar futbol camiasını meşgul etmeye devam ediyor. Carlo Ancelotti'nin planlarında beklediği kadar süre alamayan Arda Güler için her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. A Millî Takım'ın önemli oyuncusu Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılması gündemde. Ayrıntılar haberimizde...

Arda Güler yıkılacak: Real Madrid rüyası sona eriyor
Yayın Tarihi:

Son günlerde Arda Güler'in Barcelona'ya gitme iddialarıyla ilgili yalanlamalar ve tepkiler gündeme geldi. Güler, kendisine yöneltilen Barcelona iddialarını reddederek, Real Madrid'de mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini belirtti. Ancak İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, Real Madrid'in planı değişti. Kulübün, Arda Güler'in yeteneklerine güvendiği ancak daha hızlı gelişebilmesi için oyuncunun ilk 11'de düzenli olarak forma giymesi gerektiği belirtiliyor.

ARDA GÜLER MİLAN'A MI GİDİYOR?

MİLAN

Arda Güler'in Real Madrid'de istenilen düzeyde forma şansı bulamamasının gelişimini olumsuz etkilediği vurgulanıyor. Bu nedenle Real Madrid'in genç futbolcunun gelişimine destek olmak için 'Brahim Diaz' planını devreye sokacağı iddia ediliyor. Diaz, Real Madrid'den AC Milan'a kiralık olarak gönderilmiş ve İtalya Serie A'da önemli bir gelişme kaydetmişti. Real Madrid'in Arda Güler için benzer bir strateji izleyerek oyuncuyu İtalya'ya kiralama planı olduğu belirtiliyor.

Öne Çıkanlar
Ev almak isteyenlere TOKİ piyangosu çıktı! 2+1 3+1 dairelerde kiradan ucuz taksit fırsatı Ev almak isteyenlere TOKİ piyangosu çıktı! 2+1 3+1 dairelerde kiradan ucuz taksit fırsatı
Akbank'ta hesabı olanlar hemen bu işlemi yapsın! 2 gün içinde 2500 TL para iadesi yapılacak Akbank'ta hesabı olanlar hemen bu işlemi yapsın! 2 gün içinde 2500 TL para iadesi yapılacak
Zayıflamak isterken sağlığınızdan olabilirsiniz! En çok içilen o içecek ölüme sürüklüyor Zayıflamak isterken sağlığınızdan olabilirsiniz! En çok içilen o içecek ölüme sürüklüyor
Çok Okunanlar
Fenerbahçe atağa geçti: 100 milyon Euroluk planı ortaya çıktı Fenerbahçe atağa geçti: 100 milyon Euroluk planı ortaya çıktı Beşiktaş yeni transferlerini tanıttı Beşiktaş yeni transferlerini tanıttı Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu Fenerbahçe Kenan Yıldız için kararını verdi Fenerbahçe Kenan Yıldız için kararını verdi Süper Lig'in son transferleri! Hepsi tek listede Süper Lig'in son transferleri! Hepsi tek listede Manuel Fernandes Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında ilk kez konuştu Manuel Fernandes Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında ilk kez konuştu