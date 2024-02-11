Arda Güler yıkılacak: Real Madrid rüyası sona eriyor

Son günlerde Arda Güler'in Barcelona'ya gitme iddialarıyla ilgili yalanlamalar ve tepkiler gündeme geldi. Güler, kendisine yöneltilen Barcelona iddialarını reddederek, Real Madrid'de mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini belirtti. Ancak İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, Real Madrid'in planı değişti. Kulübün, Arda Güler'in yeteneklerine güvendiği ancak daha hızlı gelişebilmesi için oyuncunun ilk 11'de düzenli olarak forma giymesi gerektiği belirtiliyor.

ARDA GÜLER MİLAN'A MI GİDİYOR?





Arda Güler'in Real Madrid'de istenilen düzeyde forma şansı bulamamasının gelişimini olumsuz etkilediği vurgulanıyor. Bu nedenle Real Madrid'in genç futbolcunun gelişimine destek olmak için 'Brahim Diaz' planını devreye sokacağı iddia ediliyor. Diaz, Real Madrid'den AC Milan'a kiralık olarak gönderilmiş ve İtalya Serie A'da önemli bir gelişme kaydetmişti. Real Madrid'in Arda Güler için benzer bir strateji izleyerek oyuncuyu İtalya'ya kiralama planı olduğu belirtiliyor.