Arda Turan, Eyüpspor'u zirveye taşıdı

Eyüpspor, Arda Turan'ın liderliğinde başarılarına bir yenisini ekledi. 1. Lig'in 15. haftasında Şanlıurfaspor'u ağırlayan Eyüpspor, sahadan 4-0 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. Maçın gollerini 6. dakikada Semih Karadeniz (kendi kalesine), 25. dakikada Ahmed Kutucu, 62. dakikada penaltıdan Bruno ve 70. dakikada Ampem kaydetti.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğündeki Eyüpspor, bu galibiyetle ligdeki 13. zaferine ulaşarak puanını 39'a çıkardı. Bu sonuçla liderlik koltuğunu koruyan Eyüpspor, ligde 42 golle en fazla gol atan takım olma unvanını da sürdürdü. Takım, toplamda 15 maçta 13 galibiyet, 2 mağlubiyet, 42 attığı gol ve 10 yediği golle mücadele etti.





Şanlıurfaspor ise bu mağlubiyetle ligde 15. sıraya gerileyerek 14 puanla haftayı tamamladı. Arda Turan'ın liderliğindeki Eyüpspor, bu sezon gösterdiği performansla tarih yazmaya devam ediyor.