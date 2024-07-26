Arkas Spor, Altyapıdan Cansın Savcı'yı A Takıma Dâhil Etti

Arkas Spor'da Yeni Dönem

Efeler Ligi'nin güçlü temsilcisi Arkas Spor, altyapısından yetişen genç libero Cansın Savcı'yı A takım kadrosuna dahil etti.

Genç Yetenek Takıma Katıldı

İzmir merkezli ekip, yaptığı açıklama ile Cansın Savcı'nın takıma katıldığını duyurdu. Açıklamada, "Spor okulumuzdan başlayıp altyapımıza ardından A takımımıza yükselen yeni bir sporcumuz daha var: Cansın Savcı. Kendisine sporculuk kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Arkas Spor'un bu adımı, hem kulüp için genç yeteneklerin geliştirilmesi açısından önemli bir gelişme hem de Cansın için kariyerinde yeni bir basamak olma niteliği taşıyor.