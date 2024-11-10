Arkas Spor, Galatasaray HDI'yi 3-1 Mağlup Etti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Kritik Maç

7. haftasında gerçekleşen Voleybol SMS Grup Efeler Ligi karşılaşmasında Arkas Spor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda Arkas Spor, Galatasaray'ı 3-1’lik skorla geçmeyi başardı.

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Arkas Spor, zorlu bir deplasman mücadelesi sonrası rakibini yenerken, ligdeki iddiasını da güçlendirmiş oldu. Bu zafer, takımın ligdeki sıralamasında önemli bir avantaj sağladı.

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