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Arkas Spor, Galatasaray HDI'yi 3-1 Mağlup Etti

Arkas Spor, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmanda 3-1 yendi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 16:54
Arkas Spor, Galatasaray HDI'yi 3-1 Mağlup Etti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Kritik Maç

7. haftasında gerçekleşen Voleybol SMS Grup Efeler Ligi karşılaşmasında Arkas Spor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda Arkas Spor, Galatasaray'ı 3-1’lik skorla geçmeyi başardı.

Maçın Detayları

Arkas Spor, zorlu bir deplasman mücadelesi sonrası rakibini yenerken, ligdeki iddiasını da güçlendirmiş oldu. Bu zafer, takımın ligdeki sıralamasında önemli bir avantaj sağladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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