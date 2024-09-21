Arkas Spor'un Balkan Kupası Finalindeki Rakibi Beroe 2016

Arkas Spor Balkan Kupası'nda Finale Yükseldi

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, Balkan Kupası'nda önemli bir başarıya imza atarak finalde Bulgaristan temsilcisi Beroe 2016 ile karşılaşma hakkı kazandı.

Finalde Beroe 2016 ile Mücadele

Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen organizasyonda, B Grubu'nu lider tamamlayan Arkas Spor, finale yükselmek için ev sahibi Pegasus Polichnis ve Bulgaristan'dan Beroe 2016 arasındaki maçı bekliyordu.

Bu yaygaranın sonunda, Beroe 2016, Pegasus Polichnis'i 27-25, 25-20, 18-25 ve 25-20'lik setlerle geçerek finalde Arkas Spor ile karşılaşma hakkını elde etti.

Final Mücadelesi ve Ödül

Alexandros Nikolaidis Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan finalde, Arkas Spor ve Beroe 2016 yarın saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı kazanan takım, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek ve ilk turda Finlandiya'nın AKAA takımıyla eşleşecek.