Armada Praxis Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 31-27 Mağlup Etti

Kadınlar Süper Lig'deki son hafta mücadelesinde Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 31-27'lik skorla yendi.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 19:40
Armada Praxis Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 31-27 Mağlup Etti

Hentbol: Kadınlar Süper Lig Son Haftası

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in son haftasında büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada, Armada Praxis Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 31-27 mağlup etti.

İlk Yarıda Farklı Başlangıç

Maçın oynandığı Menteşe Spor Salonu'nda, ev sahibi ekip Yalıkavakspor, ilk devreyi 18-11'lik skorla önde tamamladı.

İkinci Yarıda Üstünlük Korundu

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü korumayı başaran Muğla temsilcisi, 31-27'lik galibiyetle salondan ayrıldı.

Play-Off'lara Hazırlık

Sezonda play-off mücadelesine lider olarak başlayacak olan Yalıkavakspor, 19-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan ilk turda Üsküdar Belediyesi ile karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig'de Teksüt Bandırmaspor, Adanaspor'u 1-0 Mağlup Etti
2
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası Sırbistan'da Başladı: Millilerden İlk Gün Başarısı
3
Göztepe Evinde Yenilgisizliğini 18 Maça Taşıdı
4
Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye İnovasyon Haftası'nda Gelecek Vizyonunu Paylaştı
5
Türkiye Kadın Boks Milli Takımı Dünya Üçüncülüğünü Kolbastı ile Kutladı
6
Barcelona, Atletico Madrid'i 4-2 Yenerek Liderliğini Sürdürdü
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadın Boksta Başarıya Tebrik

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!