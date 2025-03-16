Hentbol: Kadınlar Süper Lig Son Haftası

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in son haftasında büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada, Armada Praxis Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 31-27 mağlup etti.

İlk Yarıda Farklı Başlangıç

Maçın oynandığı Menteşe Spor Salonu'nda, ev sahibi ekip Yalıkavakspor, ilk devreyi 18-11'lik skorla önde tamamladı.

İkinci Yarıda Üstünlük Korundu

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü korumayı başaran Muğla temsilcisi, 31-27'lik galibiyetle salondan ayrıldı.

Play-Off'lara Hazırlık

Sezonda play-off mücadelesine lider olarak başlayacak olan Yalıkavakspor, 19-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan ilk turda Üsküdar Belediyesi ile karşılaşacak.