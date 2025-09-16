Armand Duplantis: Sırıkla Atlamada Dünya Rekoru ve Dominasyon

Armand Duplantis, üst üste kırdığı rekorlarla sırıkla atlamada rekabete kapalı bir dominasyon kurdu ve spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Küçük yaşta kendisine verilen "Mondo" lakabıyla tanınan Duplantis, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluklarının yanı sıra üst üste kırdığı dünya rekorlarıyla atletizm dünyasında ayrı bir yerde duruyor.

Kökler ve erken dönem

1999 yılında sporcu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak ABD'nin Louisiana eyaletinde doğan Duplantis, ailesinin arka bahçesinde büyüdü. Babası ABD'li eski bir sırıkla atlamacı, annesi İsveçli eski heptatloncu ve voleybolcu olan Duplantis, ağabeyleri Andreas ve Antoine gibi evlerinin bahçesinde sırıkla atlama yaparak yetişti. Ailenin en küçük üyesi Johanna da profesyonel olarak bu sporu yapıyor.

Bubka ve Lavillenie döneminden Duplantis çağına

Ukraynalı efsane Sergey Bubka 1984'ten itibaren dönemi belirlerken, Fransız Renaud Lavillenie 2014'te 6,16 metreyle kendi dönemini başlattı. 8 Şubat 2020'de Polonya'nın Torun kentinde piste çıkan 20 yaşındaki Duplantis, 6,17 metrelik dünya rekoru ile yeni dönemin açılışını yaptı.

Beş yılda 14 rekor, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları

Duplantis, Tokyo 2020 ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı. 15 Eylül 2025'te Tokyo'da elde ettiği 6,30 metrelik dünya rekoru ile Dünya Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez kürsünün zirvesine çıktı. Bubka'dan sonra altı kez üst üste dünya şampiyonu olanlardan sonra üç kez bu başarıyı yakalayan ilk sporcu oldu.

Şubat 2020'den bu yana 6,17 metrelik dünya rekorunu 1 santimetre geliştirerek toplam 14 kez rekor kıran Duplantis, 6,10 metrenin üzerindeki 47 atlayışın 35'ine imza attı. Ayrıca Melbourne 1956'da Bob Richards'tan sonra sırıkla atlamada olimpiyat şampiyonluğunu koruyan ilk isim oldu.

İsveç adına yarışma kararı

2020 öncesinde İsveç'in genç atletizm takımlarını çalıştıran Jonas Anshelm, Duplantis'in İsveç adına yarışmasında önemli rol oynadı. Anshelm, Duplantis'in ağabeyi aracılığıyla babası Greg'e ulaşmasına rağmen başta olumsuz yanıt aldı; aileyle iletişimi koparmayarak babaya milli takımda antrenörlük görevi teklif etti ve Duplantis'in İsveç adına yarışmasının yolunu açtı.

Her santimetre bir değer: Rekor bonusları

Çıtayı her seferinde 1 santimetre yukarı çeken Duplantis, sportif başarısının yanı sıra para ödülleri ve rekor bonusları da kazanıyor. World Athletics ve sponsorlar dünya şampiyonalarında kırılan rekorlar için 100 bin dolar, salon şampiyonalarında 50 bin dolar rekor bonusu veriyor. Elmas Lig'de kırılan rekorlarda da 50 bin dolar ödül uygulanıyor.

Duplantis, Tokyo'da 6,30 metrelik atlayışının ardından altın madalya için 70 bin, dünya rekoru bonusu olarak da 100 bin dolar ödül kazandı. Usain Bolt'un rekor kırma sayıları düşünüldüğünde, Duplantis'in hedefi olarak anılan 6,40 metre için daha fazla rekor kırması bekleniyor.

Duplantis'in rekorları

8 Şubat 2020 — Torun, Polonya — 6,17

15 Şubat 2020 — Glasgow, Birleşik Krallık — 6,18

7 Mart 2022 — Belgrad, Sırbistan — 6,19

20 Mart 2022 — Belgrad, Sırbistan — 6,20

24 Temmuz 2022 — Eugene, ABD — 6,21

25 Şubat 2023 — Clermont-Ferrand, Fransa — 6,22

17 Eylül 2023 — Eugene, ABD — 6,23

20 Nisan 2024 — Xiamen, Çin — 6,24

5 Ağustos 2024 — Paris, Fransa — 6,25

25 Ağustos 2024 — Chorzow, Polonya — 6,26

28 Şubat 2025 — Clermont-Ferrand, Fransa — 6,27

15 Haziran 2025 — Stockholm, İsveç — 6,28

12 Ağustos 2025 — Budapeşte, Macaristan — 6,29

15 Eylül 2025 — Tokyo, Japonya — 6,30

Armand Duplantis, hem saha içi rahatlığı hem sempatik tavırları ve güçlü tekniğiyle sırıkla atlamada yeni bir çağı temsil ediyor; gökyüzünde sınır olmadığını gösteriyor.