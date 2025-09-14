Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te Başladı

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde başladı; 505 sporcu dört kategoride mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 14:26
Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde başladı.

Organizasyon ve katılımcılar

Turnuva, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından, Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde düzenleniyor. Toplam 505 sporcu, minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde mücadele ediyor.

Açıklamalar

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, gazetecilere yaptığı açıklamada etkinliği Gaziantep'te gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek sakatlıksız ve başarılı bir yarış diledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geleneksel sporların Gaziantep'te yaşatılmasının kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Tahmazoğlu, Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nin 80 bin metrekarelik alanda 3 yıldır güreş şampiyonalarına ev sahipliği yaptığını hatırlatarak şunları söyledi:

Burası inşa edildiğinde güreşlerin burada yapılması için federasyona talepte bulunmuştuk. Federasyon bize inandı ve güvendi, 3 yıldır ligin bir ayağı Şahinbey'de yapılıyor. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Amacımız bu sporlarımızı yaşatmak.

Güreşlerin tamamlanmasının ardından başarılı sporculara kupa ve madalya takdim edilecek.

