Karşıyaka Eskişehirspor Deplasmanında — TFF 3. Lig 12. Hafta

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 12. haftasında yarın 19.00'da Fethi Heper Stadyumu'nda Eskişehirspor ile karşılaşacak; yeşil-kırmızılılar namağlup unvanını korumak istiyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:55
Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 12. haftasında yarın saat 19.00'da Fethi Heper Stadyumu'nda Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde geride kalan 11 haftada 8 galibiyet ve 3 beraberlik ile 27 puan toplayan yeşil-kırmızılılar ikinci sırada yer alıyor. Ev sahibi kırmızı-siyahlılar ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 23 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Karşıyaka, bu zorlu karşılaşmayı kazanarak hem namağlup unvanını sürdürmeyi hem de liderlik şansını devam ettirmeyi hedefliyor.

Deplasman Performansı

Yoluna yenilgisiz bir şekilde devam eden Karşıyaka, Eskişehir deplasmanında da hata yapmak istemiyor. Dış sahada oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden yeşil-kırmızılılar, toplayabileceği 15 puanın 11'ini aldı. Son iki deplasman maçından berabere kalan İzmir ekibi, dış sahadaki galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

Hakem Kadrosu

Müsabakayı hakem Sinan Özcan yönetecek. Özcan'ın yardımcıları Mahir Selenga Mısır ve Ahmet Kotan olurken, dördüncü hakem Efe Şahabettin olacak.

