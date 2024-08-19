Atakaş Hatayspor 1-0 Kasımpaşa: İlk Yarı Sonuçları

Trendyol Süper Lig 2. Hafta Mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla geride bıraktığı ilk yarıyla öne geçti.

İlk Yarıda Öne Geçiş

Maçın 12. dakikasında, sol kanatta topla buluşan Aytaç Kara, ceza sahasındaki Da Costa'ya güzel bir orta yaptı. Ancak Da Costa'nın kafa vuruşu, az farkla auta gitti.

21. dakikada Hatayspor öne geçmeyi başardı. Bamgboye'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru çıkardı. Savunmaya çarpan topu alan Fernandes, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a taşıdı.

Kasımpaşa'nın Yanıtı

43. dakikada Kasımpaşa, rakip ceza sahasında etkili olmaya başladı. Ceza alanında topla buluşan Hajradinovic, kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldı. Onun plasesi, Kardeşler tarafından mükemmel bir şekilde kornere çelindi.

44. dakikada, Kasımpaşa'nın kullandığı kornerde arka direkte Fall'ın kafa vuruşunu Erce Kardeşler çizgiden çıkardı. Kale önünde oluşan karambol sonrası Hatayspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.