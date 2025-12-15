Archie Brown sakatlandı: Fenerbahçe - Konyaspor maçında oyuna devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yaşanan sakatlık

Fenerbahçe'de Archie Brown, Konyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşadı ve maça devam edemedi.

Müsabakaya 11'de başlayan Brown, 2. yarıda bir sakatlık geçirdi. 53. dakikada yarı alanında kendini yere bırakan oyuncu için hakem Ozan Ergün, sahaya sağlık ekiplerini davet etti.

Maça devam edemeyen Brown'un yerine 55. dakikada Levent Mercan dahil oldu.

