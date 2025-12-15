DOLAR
Archie Brown sakatlandı: Fenerbahçe - Konyaspor maçında oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'de Archie Brown, Trendyol Süper Lig 16. haftasında Konyaspor maçında 53. dakikada sakatlandı; yerine Levent Mercan girdi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 22:17
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yaşanan sakatlık

Fenerbahçe'de Archie Brown, Konyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşadı ve maça devam edemedi.

Müsabakaya 11'de başlayan Brown, 2. yarıda bir sakatlık geçirdi. 53. dakikada yarı alanında kendini yere bırakan oyuncu için hakem Ozan Ergün, sahaya sağlık ekiplerini davet etti.

Maça devam edemeyen Brown'un yerine 55. dakikada Levent Mercan dahil oldu.

