Kazımcan Karataş: Barış Alper Yılmaz’ın mental desteği

Antalyaspor deplasmanında 4-1'lik galibiyetin ardından

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor’u deplasmanda 4-1 yenen Galatasaray’da genç oyuncu Kazımcan Karataş, maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kazımcan, galibiyetin mutluluğunu paylaşırken kendi performansı ve gelişimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Saha içinde ve dışında nasıl gelişeceğini ve motive olacağını sürekli düşündüğünü belirtti.

Okan hocamın önderliğinde tüm büyüklerim bana destek oldu. Kazımcan, kendisi için özel isimlerden biri olan Barış Alper Yılmaz’ın mental hazırlık sürecinde büyük katkısı olduğunu vurguladı ve "Barış abim bana mental açıdan çok yardımcı oldu. Geçtiği yolları bana adım adım söyledi" dedi.

Kazımcan, sözlerini "Tekrardan buralara kadar geldim" ifadeleriyle noktaladı ve sürece dair memnuniyetini dile getirdi.

Galatasaray’ın genç oyuncusu Kazımcan Karataş, Antalyaspor maçının ardından, mental olarak hazırlanmasında Barış Alper Yılmaz’ın büyük katkısı olduğunu belirterek, "Barış abim bana mental açıdan çok yardımcı oldu. Geçtiği yolları bana adım adım söyledi" dedi.