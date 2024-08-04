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Atakaş Hatayspor, Galatasaray Maçına Hazır

Hatayspor, Galatasaray ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar Mersin'de devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 21:02
Atakaş Hatayspor, Galatasaray Maçına Hazır

Atakaş Hatayspor’un Hazırlıkları Devam Ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig’in açılış haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray için idmanlarına aralıksız devam ediyor.

Erzurum Kampının Ardından Yeniden Mersin’e

Takım, Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki çalışmalarını tamamladıktan sonra, Mersin’in Erdemli ilçesindeki tesislerine geri dönüş yaptı.

Teknik Direktör Özhan Pulat Yönetiminde Antrenman

9 Ağustos Cuma günü RAMS Park’ta sahne alacak olan Hatayspor, bu maç için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde pas ve taktik ağırlıklı olarak yapıldı.

Basına Kapalı İdman

Yaklaşık 1,5 saat süren bu idman, basına kapalı şekilde gerçekleştirildi, böylece takımın taktiksel planları gizli tutuldu.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

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