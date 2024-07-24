Atakaş Hatayspor, Yeni Sezon Hazırlıkları İçin Erzurum'da

Atakaş Hatayspor Erzurum'da Yeni Sezon İçin Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in takımlarından Atakaş Hatayspor, yeni sezon çalışmalarına Erzurum'da hız kesmeden devam ediyor.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Antrenman

Bordo-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, teknik direktör Özhan Pulat gözetiminde antrenman yaptı.

Futbolcuların Aktivite Programı

Futbolcular, 1 saat 25 dakika süren idmanda ayak tenisi oynayarak, takım uyumunu geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Daha sonra üç gruba ayrılarak dar alan turnuvası organize ettiler.

Yeni Antrenman Programı

Atakaş Hatayspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanlarla hazırlık sürecine devam edecek. Takımın yeni sezona hazırlık programı, bu kamp süreciyle birlikte tüm hızıyla sürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.