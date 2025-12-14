Doğanşehir Belediyespor Malatya Şampiyonu — U14 Türkiye Şampiyonası'na Gidecek

U14 Futbol Ligi play-off karşılaşmalarında Doğanşehir Belediyespor, gösterdiği başarıyla Malatya şampiyonluğunu erken ilan etti.

Maçın özeti

Yeşiltepe 3 Nolu Saha’da oynanan karşılaşmada Doğanşehir Belediyespor ile Malatyagücü FK karşı karşıya geldi. Rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Doğanşehir, play-off grubundaki ikinci maçını da kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Play-off süreci

Play-off’un ilk haftasında Altın Kayısı Spor'u 3-1 mağlup eden Doğanşehir Belediyespor, elde ettiği iki galibiyetle maçların tamamlanmasına 1 hafta kala zirveyi garantiledi.

Sonuç

Doğanşehir Belediyespor, U14 Ligi'nde Malatya şampiyonu olarak U14 Türkiye Şampiyonası'nda Malatya'yı temsil etme hakkı kazandı.

