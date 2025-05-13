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Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Fethiye'de Başladı

Fethiye'de düzenlenen yelken yarışlarında 18 ülkeden 475 sporcu mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 15:23
Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Fethiye'de Başladı

Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Fethiye'de Start Aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları heyecanı başladı. Bu yıl Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından organize edilen yarışlara, 18 ülkeden toplam 475 sporcu ve 59 tekne katılıyor.

Start Noktası ve Yarışların Süresi

Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen bu önemli etkinliğin startı, Göcek açıklarındaki İz Kayası mevkisinden verildi. 4 gün sürecek olan organizasyonda toplamda 6 yarış gerçekleştirilecek.

Ödül Töreniyle Öne Çıkacak

Yarışların sonunda dereceye giren yelkenciler, törenle ödüllerini alacak. Bu yılki etkinlik, yelkencilik tutkunları için büyük bir platform oluşturuyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nın startı...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nın startı verildi. Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışlara, 18 ülkeden 59 teknede 475 sporcu katılıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nın startı...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nın startı verildi. Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışlara, 18 ülkeden 59 teknede 475 sporcu katılıyor.

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