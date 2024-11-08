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Atatürk'ü Anma Koşusu 10 Kasım'da Ankara'da

10 Kasım'da düzenlenecek Atatürk'ü Anma Koşusu, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 10:41
Atatürk'ü Anma Koşusu 10 Kasım'da Ankara'da

Atatürk'ü Anma Koşusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla gerçekleştirilecek olan Atatürk'ü Anma Koşusu, 10 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek.

Etkinlik Detayları

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, koşu etkinliği ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu yıl geleneksel olarak Türkiye Atletizm Federasyonu ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile düzenleniyor.

Kategoriler ve Yaş Grupları

Koşu etkinliğinde çeşitli yaş gruplarındaki öğrencilerin katılımı söz konusu olacak. Küçükler kategorisi 2013-2014 doğumlu, yıldızlar 2011-2012 doğumlu, liseler ise 2007-2010 doğumlu öğrencilerden oluşacak.

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