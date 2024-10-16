Atıcılık Dünya Kupası Finali: Safiye Temizdemir ve Nedim Tolga Tunçer İle Tarihe Geçiyor

Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası Finali

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası Finali, milli sporcularımızın başarılarıyla dikkat çekiyor. Trap disiplininde Safiye Temizdemir ve Nedim Tolga Tunçer finale yükselerek Türkiye'yi gururlandırdı.

Kadınlar Trap Kategorisi

Trap kadınlar kategorisinde yarışan Safiye Temizdemir, 117 puan toplayarak 3. sırada finalde yer alma hakkı kazandı. Aynı kategoride yer alan bir diğer başarı sahibi, Rümeysa Pelin Kaya ise 114 puanla 7. sırada mücadeleyi tamamladı.

Erkekler Trap Kategorisi

Trap erkekler dalında Nedim Tolga Tunçer ise 120 puan alarak finale çıkmaya hak kazandı. Bu iki milli sporcumuzun gösterdiği performans, yarın yapılacak final müsabakalarında merakla bekleniyor.

Final Müsabakaları

Organizasyonda final karşılaşmaları yarın gerçekleştirilecek ve Türkiye, bu önemli etkinlikteki temsilcileriyle büyük bir heyecan yaşayacak.