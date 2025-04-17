DOLAR
38,06 0,25%
EURO
43,49 0,44%
ALTIN
4.042,62 1,21%
BITCOIN
3.216.957,93 -0,32%

Selectum Junior World Cup Antalya: Futbolun Yıldızları Yarışıyor

Antalya'da başlayan Selectum Junior World Cup, 300'den fazla takımdan 3 bin genç futbolcuyu bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:08
Selectum Junior World Cup Antalya: Futbolun Yıldızları Yarışıyor

Selectum Junior World Cup Antalya, eski futbolcu Franck Ribery'nin katılımıyla başladı. Antalya Valiliği'nin himayesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu prestijli turnuva, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu'nun katkılarıyla düzenleniyor.

Serik ilçesindeki Belek turizm merkezinde grup karşılaşmalarıyla start alan organizasyonun açılış gününde, eski Galatasaraylı Franck Ribery, oğlu Seif el İslam Ribery'nin forma giydiği Bayern Münih'in 14 yaş altı takımının İkizlerspor ile yaptığı maçı saha kenarından dikkatle izledi.

Oğluna taktik dersi veren Ribery, Seif el İslam'ın sahadaki hırsı ve yetenekleriyle dikkat çektiğine dikkat çekti. Bayern Münih, karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılırken, Franck Ribery, takımın oyuncularını tebrik etti ve oğlunu gösterdiği performanstan dolayı kutladı.

Selectum Junior World Cup Antalya, 5 kıtadan 28 ülkeyi temsilen toplamda 300'den fazla takım ve 3 binin üzerinde genç futbolcu katılıyor. Turnuvanın final karşılaşmaları ve ödül töreni, 19 Nisan Cumartesi günü Titanic Mardan Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Antalya Valiliğinin himayesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor...

Antalya Valiliğinin himayesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilen Selectum Junior World Cup Antalya'nın ikincisi, Antalya'da başladı.

Antalya Valiliğinin himayesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor...

Antalya Valiliğinin himayesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilen Selectum Junior World Cup Antalya'nın ikincisi, Antalya'da başladı.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selectum Junior World Cup Antalya: Futbolun Yıldızları Yarışıyor
2
Süper Lig Şampiyonları Divan Başkanları Trabzon'da Toplandı
3
Fenerbahçe Efsaneleri ve Schalke 04 Eski Oyuncuları Almanya'da Dostluk Maçı Yapacak
4
Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
5
Shimano, 2025'te Türkiye'nin Uluslararası Bisiklet Yarışlarına Servis Hizmeti Verecek
6
Göztepe, Beşiktaş'ı 3-1 Yenerek Yarı Finale Yükseldi

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor