Selectum Junior World Cup Antalya: Futbolun Yıldızları Yarışıyor

Selectum Junior World Cup Antalya, eski futbolcu Franck Ribery'nin katılımıyla başladı. Antalya Valiliği'nin himayesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu prestijli turnuva, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu'nun katkılarıyla düzenleniyor.

Serik ilçesindeki Belek turizm merkezinde grup karşılaşmalarıyla start alan organizasyonun açılış gününde, eski Galatasaraylı Franck Ribery, oğlu Seif el İslam Ribery'nin forma giydiği Bayern Münih'in 14 yaş altı takımının İkizlerspor ile yaptığı maçı saha kenarından dikkatle izledi.

Oğluna taktik dersi veren Ribery, Seif el İslam'ın sahadaki hırsı ve yetenekleriyle dikkat çektiğine dikkat çekti. Bayern Münih, karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılırken, Franck Ribery, takımın oyuncularını tebrik etti ve oğlunu gösterdiği performanstan dolayı kutladı.

Selectum Junior World Cup Antalya, 5 kıtadan 28 ülkeyi temsilen toplamda 300'den fazla takım ve 3 binin üzerinde genç futbolcu katılıyor. Turnuvanın final karşılaşmaları ve ödül töreni, 19 Nisan Cumartesi günü Titanic Mardan Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Antalya Valiliğinin himayesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilen Selectum Junior World Cup Antalya'nın ikincisi, Antalya'da başladı.

Antalya Valiliğinin himayesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilen Selectum Junior World Cup Antalya'nın ikincisi, Antalya'da başladı.