Deniz Öncü Avusturya'da Tedavi Ediyor: Hedef MotoGP, "Bir Aya Kadar Dönebilirim"

Deniz Öncü Avusturya'da tedavi görüyor, hedefi MotoGP'ye dönüş

FATİH ÇAKMAK - Milli motosikletçi Deniz Öncü, Sakarya'da antrenman sırasında geçirdiği kazada ayağının kırıldığını ve tedavi için Avusturya'ya gideceğini açıkladı. Türkiye'yi Dünya Moto2 Şampiyonası'nda temsil eden Öncü, AA muhabirine sakatlığı, tedavi sürecini ve hedeflerini değerlendirdi.

Kaza ve tedavi süreci

Öncü, Sakarya Akyazı'da antrenman sırasında 12 Ağustos'ta yaşanan kazayı ve ardından 17 Ağustos'ta Çekya Grand Prix'sinden sonra Avusturya hazırlıkları esnasında geçirdiği ikinci kazayı anlattı. "Kaza sonrası pistin ortasında kaldım, genelde kazalarda pist dışında kalırdık ama bu sefer ortada kaldım. Bu işte kazalar da bir gerçek, ayağım kırıldı. Tedavim devam ediyor, halen ayağımın üzerine basamıyorum. Şimdi tedavimin devamı için Avusturya'ya gidiyorum inşallah yakında yavaş yavaş motosiklet sürmeye başlarım." dedi.

Başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Öncü, iyileşme sürecine ilişkin olarak, "Üç haftaya kadar mı olur nasıl olur tedavi sürecinde göreceğiz, her şey yolunda giderse bir aya kadar pistlere dönebilirim. Sezonun bitmesine 5 yarış kaldı, ne zaman dönebilirim bilmiyorum ama sezonun son 3-4 yarışına yetişmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sezon hedefleri ve MotoGP planı

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergilediğini söyleyen Öncü, kazanın momentumlarını etkilediğini ve pilotlar klasmanında sekizinciliğe gerilediğini aktardı. "Hedefimiz tabii ki MotoGP'de yarışmak ama seneye de büyük ihtimalle Moto2'de devam edeceğiz gibi görünüyor. Sonra inşallah MotoGP diyorum ama şu anda iki sene sonrasını söylemek için çok erken, hedefim bir sene daha Moto2'den sonra MotoGP'ye gitmek ve orada başarılı olmak." dedi.

Dünya Superbike ve takım ruhu

Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışmayı düşünmediğini belirten Öncü, "Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu'nu ve Bahattin Sofuoğlu'nu gururla takip ediyoruz. Toprak ağabey bu sene de şampiyonluk yolunda ilerliyor... Dünya Superbike'da yarışmayı düşünmüyorum, benim Moto2'den sonra önceliğim tabii ki MotoGP olmalı." diye konuştu. Ayrıca Toprak ile aynı platformda yarışma isteğini, "İnşallah Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte MotoGP'de yarışırım" sözleriyle dile getirdi.

Antrenman ortamına ilişkin olarak Öncü, "Kenan ağabeyin (Sofuoğlu) baştan herkese çizmiş olduğu yollar var. Biz zaten antrenman arkadaşlarıyız, her zaman birbirimizi geliştiriyoruz ya da eksikliklerimizi söylüyoruz... bir aile olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Aile, kardeş ve kariyer

22 yaşında olan ve 9 yaşından beri 13 yıldır profesyonel yarışlara katıldığını hatırlatan Deniz Öncü, "MotoGP'de yarışacak kadar da bir tecrübeye ulaştım diyebilirim. Kazaya ve sakatlığa gelince onlar da sporun ve bu işin bir parçası. Sevdiğimiz işi yapıyoruz..." dedi.

Kardeşi Can Öncü'nün Dünya Supersport Şampiyonası'nda genel klasmanda ikinci olmasını değerlendirirken, "Bu sene Can da çok iyi gidiyor, onun başarılarını gördükçe de mutlu oluyorum. Türkiye'den bir kişinin daha başarılı olması onun da benim kardeşim olması gurur verici..." ifadelerini kullandı.

Ailesinin desteğinin kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayarak, bazı yarışlarda anne ve babasının tribünde olmasının mutluluk verdiğini belirtti: "Ailem de her zaman senin arkanda tam destek oluyorlar... Bu gururu aileme yaşatmak benim için en büyük başarı."