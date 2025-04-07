Atıcılık Federasyon Kupaları, Mersin ve Bursa’da Gerçekleşti

Atıcılık Federasyon Kupaları Mersin ve Bursa'da Yapıldı

Atıcılıkta büyük heyecan! Trap ve Skeet Federasyon Kupası, Mersin ve Bursa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye Atıcılık Federasyonu, etkinliklerin yüksek katılımla geçtiğini açıkladı.

Trap Federasyon Kupası’nda Dereceler

Trap Federasyon Kupası’na 25 ilden 162 sporcu katıldı. Turnuvada erkekler kategorisinde birinci olan isim, Serhat Avcı (Bursa Merkez Atıcılık SK) olurken, kadınlar kategorisinde ise Rümeysa Pelin Kaya (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor) birinciliği elde etti.

Skeet Federasyon Kupası’nda Şampiyonlar Belirlendi

Skeet Federasyon Kupası’na ise 11 ilden 97 sporcu katıldı. Büyükler kategorisinde erkeklerde Mustafa Serhat Șahin (Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübü) birinci olurken, kadınlarda Sena Can (Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü) zaferle ayrıldı.

Her iki etkinlik de atıcılık sporunun gelişimi ve tanıtımı için büyük önem taşıyor. Şampiyon sporcuları tebrik ediyor, gelecek günlerde daha fazla başarı bekliyoruz.

Atıcılıkta Trap Federasyon Kupası, Mersin'de düzenlendi. Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Trap Federasyon Kupası'na 25 ilden 162 sporcu katıldı.