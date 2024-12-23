Atletico Madrid, LaLiga'da 7. Galibiyetiyle Zirveye Yerleşti

LaLiga'da Atletico Madrid, Barcelona'yı deplasmanda 2-1 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı ve zirveye yükseldi. Bu sonuçla Atletico, 41 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu.

Atletico Madrid'in Zafarı

Rodrigo De Paul ve Alexander Sörloth'un golleriyle galip gelen Atletico Madrid, 19. hafta sonunda liderlik için önemli bir adım attı. Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 4-2 mağlup ederek 40 puanla ikinci sırada yer aldı. Barcelona ise 38 puanla üçüncü sırada konumlandı.

Puan Tablosunda Denge

Atletico Madrid’in ardından Athletic Bilbao, Osasuna deplasmanında 2-1 galip gelerek 36 puanla dört sırayı korudu. Ligde, puanlar giderek yakınlaşırken, sezonun heyecanı da artmakta.

Premier Lig'de Liverpool Fırtınası

Premier Lig’de Liverpool, Tottenham'ı 6-3 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Takımda Muhammed Salah ve Luis Diaz’ın performansları dikkat çekti. Zirvede 39 puanla lider konumda olan Liverpool, Chelsea ve Arsenal ile yarışıyor.

Bayern Münih'ten Fırtına Gibi Galibiyet

Bayern Münih, Bundesliga'da Leipzig'i 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bayer Leverkusen ise 5-1'lik skorla Freiburg'u yenerken, Borussia Dortmund da Wolfsburg'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Serie A'da Atalanta'nın Dominasyonu

Serie A’da lider konumda bulunan Atalanta, Empoli’yi 3-2 yenerek üst üste 11. galibiyetini aldı. Napoli, Genoa’yı 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Juventus ise namağlup ünvanını koruyarak Monza’yı 2-1 yendi.

Liglerin heyecan dolu maçları hafta sonunda devam ederken, takımlar arasındaki mücadele üst sıralarda sürüyor.