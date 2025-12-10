BFA kendi evinde gol oldu yağdı — Bilecik U14 11. Hafta

BFA kendi evinde gol oldu yağdı

Bilecik U14 Gençler Ligi 11. haftası geride kalırken, Bilecik Futbol Akademi (BFA) kendi sahasında etkili bir galibiyet aldı. Hafta boyunca oynanan karşılaşmalarda toplam 21 gol kaydedildi.

Haftanın sonuçları

Haftanın açılış maçında Bozüyükspor, deplasmanda Güneşspor'u 3-1 mağlup etti.

Vitraspor, kendi evinde Osmanelispor'u 2-0 yenerken, Söğütspor ise kendi sahasında 1963 Başakspor'a 1-0 boyun eğdi.

Ligin lideri 1299 Bilecik Kulübü, kendi evinde Vezirhanspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla geçti.

BFA, sahasında 4 Eylülspor'u 6-1 mağlup ederek haftanın dikkat çeken takımlarından biri oldu.

Puan durumu ve gelecek program

Bu sonuçlarla 1299 Bilecik Kulübü 31 puanla liderliğini sürdürürken, Vitraspor 27 puanla ikinciliğini korudu. BFA ise 25 puanla lideri takip ediyor.

Ligin 12. haftası 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak: Bozüyükspor - Vitraspor, Osmanelispor - 1299 Bilecik Spor Kulübü, BFA - Söğütspor.

14 Aralık Pazar günü ise 1963 Başakspor - Güneşspor ve 4 Eylül - Vezirhanspor karşılaşmalarıyla hafta sona erecek.

