Atlı Okçulukta Gamze İdigük'in Hedefi: Türkiye Şampiyonu Olmak

Atlı okçuluk tutkunu Gamze İdigük, günde çift antrenmanla 2026 Kayseri şampiyonasına hazırlanıyor; hedefi Türkiye birinciliği, madalya ve milli takım.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 12:11
YAKUP SAĞLAM - Adana'da üniversite mezunu 29 yaşındaki Gamze İdigük, geleneksel spor dallarına olan ilgisiyle başladığı atlı okçulukta Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor.

Hazırlık ve yarış hedefleri

At binmeyi bildiğini ve okçulukta kendini geliştirmek istediğini belirten Gamze, Korkut Ata Atlı Spor Kulübü'nde eğitim alarak bir yıl içinde yerel ve ulusal turnuvalarda deneyim kazandı. "Nazlı" isimli atıyla günde çift antrenman yaparak, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından 2026 yılında Kayseri'de düzenlenecek Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

"İlk başladığımda çok zorlandım. Atın üstünde dengede durmak, ayağa kalkıp hedefe odaklanarak ok atmak, parkurda atı kontrol etmek gerçekten zor. Hayatta vazgeçemeyeceğim tek şey atlar. Geleneklerimizi yaşatmayı seviyorum. Hedefim, Türkiye birincisi olup yurt dışında organizasyonlara katılmak."

Gelecek planları ve kadın sporculara çağrı

Gamze, yarışmalarda derece elde ederek hem madalya kazanmayı hem de milli takıma seçilmeyi amaçlıyor. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş bu sporu yaşatmak için çalışmalar yapmak ve Adana'da kendi kulübünü açıp okçuluk eğitimi vermek istiyor. "Bu branşta kadın sporcu sayısı az. Özellikle Adana'daki biniciler arasında bu branşı daha fazla yaygınlaştırmak istiyorum."

Gamze, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü'nden 2021'de mezun olduğunu ve üniversite sonrası mesleği yerine atlı okçuluğu seçtiğini vurguladı.

Atlı Okçulukta Gamze İdigük'in Hedefi: Türkiye Şampiyonu Olmak
