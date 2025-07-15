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Avrupa Hokey 18 Yaş Altı Şampiyonası Antalya'da Başladı

Avrupa Hokey 18 Yaş Altı Klasman II Erkekler Turnuvası, Antalya'nın Alanya ilçesinde sürerken, Türkiye'nin yanı sıra 7 ülke daha mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 12:28
Avrupa Hokey 18 Yaş Altı Şampiyonası Antalya'da Başladı

Avrupa Hokey 18 Yaş Altı Şampiyonası Klasman II Erkekler Turnuvası Antalya'da

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Hokey 18 Yaş Altı Şampiyonası Klasman II Erkekler Turnuvası, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Avsallar Hokey Sahası'nda başladı. Uluslararası düzeydeki organizasyon, 19 Temmuz'da final maçı ve ödül töreni ile sona erecek.

Turnuvaya Katılan Ülkeler

Bu önemli sporu icra eden ülkeler arasında Türkiye ile beraber Galler, Avusturya, İrlanda, Ukrayna, Polonya, İtalya ve İsviçre takımları yer alıyor. Her bir takım, kupayı kazanmak için kıyasıya mücadele verecek.

TBF Başkanı Mustafa Çakır'ın Açıklamaları

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, turnuvanın başlangıcında şu ifadeleri kullandı: "Mücadelenin ve temponun yüksek olacağı uluslararası bir turnuvaya daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli takımımızın en iyi şekilde mücadele edeceğine inanıyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum."

Avrupa Hokey 18 Yaş Altı Şampiyonası Klasman II Erkekler Turnuvası, Türkiye'nin ev sahipliğinde...

Avrupa Hokey 18 Yaş Altı Şampiyonası Klasman II Erkekler Turnuvası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenleniyor. Avsallar Hokey Sahası'nda başlayan uluslararası şampiyona 19 Temmuz'da final maçı ve ödül töreniyle sona erecek. Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Galler, Avusturya, İrlanda, Ukrayna, Polonya, İtalya ve İsviçre takımları kupa mücadelesi veriyor.

Avrupa Hokey 18 Yaş Altı Şampiyonası Klasman II Erkekler Turnuvası, Türkiye'nin ev sahipliğinde...

Avrupa Hokey 18 Yaş Altı Şampiyonası Klasman II Erkekler Turnuvası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenleniyor. Avsallar Hokey Sahası'nda başlayan uluslararası şampiyona 19 Temmuz'da final maçı ve ödül töreniyle sona erecek. Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Galler, Avusturya, İrlanda, Ukrayna, Polonya, İtalya ve İsviçre takımları kupa mücadelesi veriyor.

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