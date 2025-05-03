DOLAR
38,54 -0,02%
EURO
43,62 0,13%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.714.706,74 0,66%

Avrupa Kadınlar Voleybol Kulüpler Birliği İstanbul'da Kuruldu

WEVCA'nın resmi lansmanı İstanbul'da yapıldı, hedef kadın voleybolunu güçlendirmek ve iş birliğini artırmak.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 15:32
Avrupa Kadınlar Voleybol Kulüpler Birliği İstanbul'da Kuruldu

Avrupa Kadınlar Voleybol Kulüpler Birliği Resmen Kuruldu

Avrupa Kadınlar Voleybol Kulüpler Birliğinin (WEVCA) kuruluş resmi lansmanı İstanbul'da gerçekleştirildi. Sheraton Grand Ataşehir'deki etkinlikte İtalyan Vero Volley'in başkanı Aldo Fumagalli, Eczacıbaşı Spor Kulübü başkan yardımcısı Erdal Karamercan, Fransız Volero Le Cannet'den Stav Jacobi ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü ile birlikte Fransa ve Polonya'dan kulüp temsilcileri de yer aldı.

WEVCA'nın Hedefleri ve Yapısı

Başkanlık görevine Aldo Fumagalli, başkan yardımcılığına ise Erdal Karamercan seçildi. WEVCA, kulüpler arası diyalog ve deneyim paylaşımını artırmayı, organizasyonel yapıların güçlenmesini sağlamayı hedefliyor. Kadınların spora erişimini desteklemenin yanı sıra, ticari anlamda sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı da amaçlıyor.

Voleybol Rekabetinin Artması Önemli

Etkinlikte katılımcılar, Avrupa'daki voleybol rekabetinin artmasının yanı sıra iş birliği kültürünün güçlenmesinin önemine de vurgu yaptılar. WEVCA, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ile ortak çalışmalara açık olacağını duyurdu.

Üye Kulüpler

WEVCA'nın üye kulüpleri arasında Türkiye'den Fenerbahçe, VakıfBank, Eczacıbaşı, Galatasaray ve Türk Hava Yolları bulunuyor. İtalya'dan Savino Del Bene Scandicci ve Numia Vero Volley Milano, Polonya'dan Rzeszow ve Budowlani Lodz, Fransa'dan ise Volley Mulhouse Alsace ve Volero Le Cannet üye olarak katıldı.

Aldo Fumagalli'nin Açıklamaları

Fumagalli, WEVCA'nın futbol ya da basketbol gibi bir lig kurma niyetinin olmadığını belirtip, asıl amaçlarının Avrupa federasyonları ile kulüpler arasındaki diyaloğu başlatmak olduğunu ifade etti. "Amacımız voleybolu ileriye götürecek adımlar atmak," dedi.

Erdal Karamercan ve Hulusi Belgü'den Destek Açıklamaları

Erdal Karamercan, WEVCA'nın İstanbul'da kurulmasının Türkiye için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti ve voleybolda sağlanacak başarıların kurumsal yatırımlarla mümkün olacağını vurguladı. Fenerbahçe Kulübü'nün Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, kadın voleyboluna destek vereceklerini ve bu birliğin önemine değindi.

Fransız temsilci Stav Jacobi, Fransız kulüplerinin, Fransa Ligi'nin potansiyelini hızlıca yükselteceğini ifade etti.

Kadınlar Avrupa Voleybol Kulüpler Birliğinin kuruluş resmi lansmanı, İstanbul'da bir otelde...

Kadınlar Avrupa Voleybol Kulüpler Birliğinin kuruluş resmi lansmanı, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Programa Avrupa Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan (solda), Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Aldo Fumagalli (sol 2), Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü (sağda) ve Fransız ekibi Volero le Cannet temsilien Stav Jakobi (sağ 2) katıldı.

Kadınlar Avrupa Voleybol Kulüpler Birliğinin kuruluş resmi lansmanı, İstanbul'da bir otelde...

Kadınlar Avrupa Voleybol Kulüpler Birliğinin kuruluş resmi lansmanı, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Programa Avrupa Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan (solda), Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Aldo Fumagalli (sol 2), Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü (sağda) ve Fransız ekibi Volero le Cannet temsilien Stav Jakobi (sağ 2) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karşıyaka Basketbol'da Thomas Akyazılı Ameliyat Oldu
2
Kocaeli'de Türkiye Tırmanma Şampiyonası Heyecanı
3
Trabzonspor Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı: Başkan Ertuğrul Doğan'ın Açıklamaları
4
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Gizem Mısra Aşçı ile Anlaştı
5
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Samsun Etabı Tanıtıldı
6
Elia Viviani, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Yedinci Etabını Kazandı
7
Avrupa Kadınlar Voleybol Kulüpler Birliği İstanbul'da Kuruldu

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi