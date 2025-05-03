Avrupa Kadınlar Voleybol Kulüpler Birliği İstanbul'da Kuruldu

Avrupa Kadınlar Voleybol Kulüpler Birliği Resmen Kuruldu

Avrupa Kadınlar Voleybol Kulüpler Birliğinin (WEVCA) kuruluş resmi lansmanı İstanbul'da gerçekleştirildi. Sheraton Grand Ataşehir'deki etkinlikte İtalyan Vero Volley'in başkanı Aldo Fumagalli, Eczacıbaşı Spor Kulübü başkan yardımcısı Erdal Karamercan, Fransız Volero Le Cannet'den Stav Jacobi ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü ile birlikte Fransa ve Polonya'dan kulüp temsilcileri de yer aldı.

WEVCA'nın Hedefleri ve Yapısı

Başkanlık görevine Aldo Fumagalli, başkan yardımcılığına ise Erdal Karamercan seçildi. WEVCA, kulüpler arası diyalog ve deneyim paylaşımını artırmayı, organizasyonel yapıların güçlenmesini sağlamayı hedefliyor. Kadınların spora erişimini desteklemenin yanı sıra, ticari anlamda sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı da amaçlıyor.

Voleybol Rekabetinin Artması Önemli

Etkinlikte katılımcılar, Avrupa'daki voleybol rekabetinin artmasının yanı sıra iş birliği kültürünün güçlenmesinin önemine de vurgu yaptılar. WEVCA, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ile ortak çalışmalara açık olacağını duyurdu.

Üye Kulüpler

WEVCA'nın üye kulüpleri arasında Türkiye'den Fenerbahçe, VakıfBank, Eczacıbaşı, Galatasaray ve Türk Hava Yolları bulunuyor. İtalya'dan Savino Del Bene Scandicci ve Numia Vero Volley Milano, Polonya'dan Rzeszow ve Budowlani Lodz, Fransa'dan ise Volley Mulhouse Alsace ve Volero Le Cannet üye olarak katıldı.

Aldo Fumagalli'nin Açıklamaları

Fumagalli, WEVCA'nın futbol ya da basketbol gibi bir lig kurma niyetinin olmadığını belirtip, asıl amaçlarının Avrupa federasyonları ile kulüpler arasındaki diyaloğu başlatmak olduğunu ifade etti. "Amacımız voleybolu ileriye götürecek adımlar atmak," dedi.

Erdal Karamercan ve Hulusi Belgü'den Destek Açıklamaları

Erdal Karamercan, WEVCA'nın İstanbul'da kurulmasının Türkiye için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti ve voleybolda sağlanacak başarıların kurumsal yatırımlarla mümkün olacağını vurguladı. Fenerbahçe Kulübü'nün Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, kadın voleyboluna destek vereceklerini ve bu birliğin önemine değindi.

Fransız temsilci Stav Jacobi, Fransız kulüplerinin, Fransa Ligi'nin potansiyelini hızlıca yükselteceğini ifade etti.

Kadınlar Avrupa Voleybol Kulüpler Birliğinin kuruluş resmi lansmanı, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Programa Avrupa Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan (solda), Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Aldo Fumagalli (sol 2), Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü (sağda) ve Fransız ekibi Volero le Cannet temsilien Stav Jakobi (sağ 2) katıldı.

Kadınlar Avrupa Voleybol Kulüpler Birliğinin kuruluş resmi lansmanı, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Programa Avrupa Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan (solda), Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Aldo Fumagalli (sol 2), Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü (sağda) ve Fransız ekibi Volero le Cannet temsilien Stav Jakobi (sağ 2) katıldı.