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RAMS Başakşehir - St. Patrick's Athletic Maç Notları

Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile oynadığı rövanş maçında tarihe geçecek anlara ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 19:19
RAMS Başakşehir - St. Patrick's Athletic Maç Notları

RAMS Başakşehir - St. Patrick's Athletic Maçı Detayları

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında, RAMS Başakşehir, İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını ağırladı. Teknik direktör Çağdaş Atan, rakipleriyle deplasmanda oynadıkları ilk karşılaşmadaki ilk 11'de herhangi bir değişiklik yapmadı.

Başakşehir'in Kadrosu

Başakşehir'in ilk 11'i; Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Berkay Özcan, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson ve Piatekten oluştu. Takımda sakatlıkları bulunan Ousseynou Ba ve Djalo ise maç kadrosunda yer almadı.

Saygı Duruşu ve Önemli Anlar

Müsabaka başlamadan önce, dünyaca ünlü eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson'un vefatı dolayısıyla saygı duruşunda bulunuldu. Hakemler ve takımlar orta saha çemberinde bir araya gelerek Eriksson için saygı duruşu gerçekleştirdi.

İrlandalı Taraftarların Desteği

Maç sırasında yaklaşık 50 kişilik İrlandalı taraftar, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verdi. Ayrıca turuncu-lacivertli takımı desteklemek üzere 5 bin taraftar da tribünde bulundu.

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