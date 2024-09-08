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A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile Önemli Bir Maça Çıkıyor

A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'yla karşılaşarak ilk galibiyetini hedefliyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 09:07
A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile Önemli Bir Maça Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile Önemli Bir Maça Çıkıyor

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 21:45'te başlayacak ve hakemliğini Arnavutluk'tan Enea Jorgji üstlenecek. Jorgji'ye yardımcı hakemliklerini Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yaparken, dördüncü hakem Eldorjan Hamiti olacak.

İlk Maçların Durumu

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçında Galler'le 0-0 berabere kalırken, İzlanda sahasında Karadağ'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla İzlanda, 3 puanla grup liderliğini sürdürürken, A Milli Takım 1 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Maç Öncesi Durum

Millî Takımda dikkat çeken gelişmeler mevcut. Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu maçta forma giyemeyecek. Diğer taraftan, EURO 2024'te Avusturya maçında bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral, bu karşılaşmada takıma katılabilecek. Merih, Türkiye'nin önceki maçlarında cezası yüzünden yer alamamıştı.

A Milli Takım'ın İzlanda Maçı Kadrosu

A Milli Takım'ın İzlanda'ya karşı sahaya süreceği kadro şu şekilde:

  • Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
  • Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)
  • Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg), Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)
  • Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

Fanlar ve sporseverler, A Milli Takımımız'ın İzlanda karşısında sahaya çıkacak kadrosunu ve performansını merakla bekliyor.

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