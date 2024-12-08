Avrupa Kros Şampiyonası Antalya'da Start Aldı

Avrupa Kros Şampiyonası Antalya'da Başladı

Antalya, 40 ülkeden sporcuların katılımıyla Avrupa Kros Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen bu büyük organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde gerçekleştiriliyor. Etkinlik, DokumaPark Kros Parkuru'nda gerçekleşmekte.

Türkiye'nin İlk Ev Sahipliği

Avrupa Kros Şampiyonası, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı bir organizasyon olma özelliği taşıyor. Toplamda 7 farklı mesafe koşulacak. Sporcular, 20 yaş altı kadın ve erkekler kategorisinde 4,5 kilometre, 23 yaş altı kadın ve erkekler kategorisinde 6 kilometre, büyüklere yönelikse 7,5 kilometre ve 4x1,5 kilometre karışık bayrak yarışında mücadele edecek. Şampiyona, 20 yaş altı 4,5 kilometre yarışlarıyla başladı ve gün sonunda ödül töreni ile sona erecek.

Başkan Karadağ'dan Açıklama

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, yaptığı açıklamada, Avrupa Kros Şampiyonası'nın Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Salon Şampiyonası’ndan sonra en önemli üçüncü organizasyon olduğunu vurguladı. Ayrıca organizasyonun başarısını hedeflediklerini belirtti:

“Şampiyonada yedi yarış izleyeceğiz. Her takımda 6 sporcumuzla toplamda 36 sporcu ve 4 sporcuyla bayrak yarışına katılacağız. Toplamda 40 sporcu ile yarışıyoruz. Şu ana kadar 40 ülkeden 607 sporcu kaydoldu ve 3 mülteci sporcu da bu organizasyonda yer alıyor. Bu organizasyon, Avrupa Şampiyonalarında en kalabalık yarış olarak rekor kırıyor. Böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz.”

Avrupa Kros Şampiyonası, 40 ülkeden sporcuların katılımıyla Antalya'da başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen organizasyon DokumaPark Kros Parkuru'nda gerçekleştiriliyor.

Avrupa Kros Şampiyonası, 40 ülkeden sporcuların katılımıyla Antalya'da başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen organizasyon DokumaPark Kros Parkuru'nda gerçekleştiriliyor.