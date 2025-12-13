Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası: Rüya Diler Altın, Türkiye 5 Madalya

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye’den 5 madalya

Kosova’nın başkenti Priştine’de düzenlenen Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonasının üçüncü gününde kadınlar kategorisinde dört sıklette mücadeleler yapıldı. Milli sporcular, gün sonunda birisi altın olmak üzere beş madalya kazanarak ülkemize önemli bir katkı sağladı.

Günün öne çıkanları

Kadınlar 57 kiloda Rüya Diler Avrupa şampiyonu olarak Türkiye’ye şampiyonadaki ikinci altın madalyasını kazandırdı. Aynı kiloda Mümüne Nur Göz gümüş madalya elde etti.

Diğer sıkletlerde ise 49 kiloda Mülkiye Ece Ulusoy, 62 kiloda Dilara Şirin ve 73 kiloda Yüsra Ersin bronz madalyanın sahibi oldu.

Genel madalya tablosu

Türkiye, üç gün sonunda şampiyonada 2 altın, 4 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 11 madalyaya ulaştı.

Son gün

Şampiyonanın dördüncü ve son gününde erkeklerde dört sıklette madalya mücadelesi yapılacak.

