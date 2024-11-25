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Avrupa Kros Şampiyonası'na Milli Takım Aday Kadrosu Açıklandı

Türkiye, 8 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası için milli takım aday kadrosunu belirledi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:00
Avrupa Kros Şampiyonası'na Milli Takım Aday Kadrosu Açıklandı

Avrupa Kros Şampiyonası Aday Kadrosu Belli Oldu

Antalya'da 8 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan Avrupa Kros Şampiyonası için Türkiye'nin milli takım aday kadrosu belirlendi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, organizasyonun yapılacağı Antalya Dokuma Park Kros Parkuru'nda milli takım seçmesi yapıldığı belirtildi.

Aday kadroda yer alan sporcuların kategorileri ve isimleri ise şu şekilde sıralandı:

20 Yaş Altı Kadınlar

Edibe Yağız, Elif Naz Köseoğlu, Viyan Adar, Havva Efe, Elif Akçiçek (rezerv), İran İnce (rezerv)

20 Yaş Altı Erkekler

Ali Tunç, Kıyasettin Kara, Muhammet Ağgün, Furkan Mutlu, Barış Aktaş (rezerv), Hamza Yaşin (rezerv)

23 Yaş Altı Kadınlar

Urkuş Işık, Sıla Bayır, Pelinsu Şahin, Merve Karakaya, Nursena Çeto (rezerv), Esmanur Yılmaz (rezerv)

23 Yaş Altı Erkekler

Diyar Ergüven, Abdulhalik Çağıran, İsmail Taşyürek, Mervan Haykır, Azat Demirtaş (rezerv), Ömer Faruk Bozdağ (rezerv)

Büyük Kadınlar

Yasemin Can, Bahar Yıldırım, Sümeyye Erol, Derya Kunur, Ruken Tek (rezerv), Özlem Kaya Alıcı (rezerv)

Büyük Erkekler

Abdullah Tuğluk, Ayetullah Aslanhan, Mehmet Kalyoncu, Yiğit Dilaver Eker, Ramazan Özdemir (rezerv), Murat Emektar (rezerv)

Karışık Bayrak Kadrosu

Tuğba Toptaş, Gamze Bulut, Uğur Kemal Derin, İbrahim Erata, Tuğba Yenigün (rezerv), Salih Toksöz (rezerv)

Türkiye, bu organizasyonda elde edeceği başarılarla uluslararası arenada adını daha da duyurmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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