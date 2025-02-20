Avrupa Kupalarında Kura Çekimi Yarın Yapılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi yarın yapılacak ve son 16 turu eşleşmeleri belirlenecek.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:52
Avrupa Kupalarında Kura Çekimi Yarın Yapılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri yarın gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak. Kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılacak.

Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 14.00’te, Avrupa Ligi kurası TSİ 15.00’te ve Konferans Ligi kurası ise TSİ 16.00’da gerçekleşecek.

Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna yükseldi. Play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV ise son 16’ya kalan diğer takımlar oldu.

Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart’ta, rövanşlar ise 11-12 Mart’ta oynanacak.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde Son Takımlar Belli Oluyor

UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasını ilk 8’de tamamlayan Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers, doğrudan son 16 turuna adını yazdırdı. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da yer aldığı play-off turunda, bugün oynanacak rövanş maçlarının ardından son 16’ya kalan diğer 8 takım belirlenecek.

Avrupa Ligi son 16 turu maçları 6 ve 13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasını ilk 8’de tamamlayan Chelsea, Vitoria Guimaraes, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge doğrudan son 16 turuna yükseldi. Bu kategoride de son 8 takım, bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TTF Başkanı Müderrisgil, İspanya Tenis Federasyonu ile İş Birliği Görüşmesi Yaptı
2
Avrupa Kupalarında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
3
Galatasaray - AZ Alkmaar Maçında 5G Denemesi Yapılacak
4
A Milli Takım'ın Macaristan Maçı Biletleri Satışa Çıktı
5
Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Kurulu: Necmeddin Bilal Erdoğan Yeniden Başkan
6
Konyaspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor: Hedef 3 Puan!
7
Sloven Hakem Slavko Vincic, Galatasaray-Fenerbahçe Derbisini Yönetecek

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?