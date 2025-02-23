Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı 2 Gümüş, 1 Bronz Madalya Kazandı

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, çeşitli kategorilerde 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Turnuvanın son gününde, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda 25 ülkeden sporcular, büyükler takım kategorisinde klasik ve makaralı yay final atışlarını gerçekleştirdi.

Klasik Yay Kadınlar Kategorisi

Klasik yay kadınlar alanında İtalya (Lucilla Boari, Roberta Di Francesco ve Chiara Rebagliati) altın madalyanın sahibi olurken, Slovakya (Denisa Barankova, Elena Bendikova ve Kristina Druskova) gümüş madalya elde etti. Türk Milli Takımı, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı ve Gizem Özkan ile bronz madalya kazandı.

Klasik Yay Erkekler Kategorisi

Erkekler klasik yay kategorisinde ise yine İtalya (Matteo Borsani, Massimilano Mandia ve Alessandro Paoli) altın madalyayı kazandı. Türk Milli Takımı, Mete Gazoz, Berkin Tümer ve Abdullah Yıldırmış ile gümüş madalyanın sahibi olurken, Moldova (Andrei Belici, Dan Olaru ve Sergiu Sorici) bronz madalyayı kazandı.

Makaralı Yay Kadınlar Kategorisi

Makaralı yay kadınlar kategorisinde de İtalya (Giulia Di Nardo, Elisa Roner ve Marcalla Tonioli) birinci oldu. Türk Milli Takımı, Hazal Burun, Oğuz Emine Rabia ve Ayşe Bera Süzer ile gümüş madalya kazandı, İzlanda (Anna Maria Alfredsdottir, Freyle Dis Benediktsdottir ve Eowyn Mamalias) ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular Zeynep Köse, Fatma Maraşlı ve Gizem Özkan, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelere duydukları mutluluğu ifade ederek basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Şampiyona, bireysel final atışlarıyla devam ediyor.

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, takım yarışmalarında 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde 25 ülkeden sporcular, büyükler takım kategorisinde klasik ve makaralı yay final atışlarını yaptı.

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, takım yarışmalarında 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde 25 ülkeden sporcular, büyükler takım kategorisinde klasik ve makaralı yay final atışlarını yaptı.