Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Resmi Antrenmanlar Başladı

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda resmi antrenmanlar yapıldı. Eleme atışları yarın başlıyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:59
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Resmi Antrenmanlar Başladı

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Resmi Antrenmanlar Gerçekleştirildi

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda resmi antrenmanlar yapıldı. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleşen organizasyonda, mücadele edecek sporcular antrenmanlarını tamamladı.

Katılım Detayları

Şampiyona, klasik ve makaralı yay kategorilerinin yanı sıra barebow (yalın yay) kategorisinde de düzenlenmekte. Sporcular, büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde yarışacak.

Türkiye, bu önemli organizasyona tüm kategorilerde 36 sporcu ile katılım sağlıyor. Yarından itibaren eleme atışları yapılacak olan şampiyona, 23 Şubat tarihinde sona erecek.

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda resmi antrenmanlar gerçekleştirildi....

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda resmi antrenmanlar gerçekleştirildi. Sporcular şampiyonada klasik ve makaralı yayın yanı sıra barebow (yalın yay) kategorisinde, büyükler ve 21 yaş altında mücadele edecek.

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda resmi antrenmanlar gerçekleştirildi....

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda resmi antrenmanlar gerçekleştirildi. Sporcular şampiyonada klasik ve makaralı yayın yanı sıra barebow (yalın yay) kategorisinde, büyükler ve 21 yaş altında mücadele edecek.

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