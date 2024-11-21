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Avrupa Şampiyonu Bocceci Buket Öztürk, Yeni Hedeflere Yelken Açtı

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan Buket Öztürk, başarılarına devam etmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:24
Avrupa Şampiyonu Bocceci Buket Öztürk, Yeni Hedeflere Yelken Açtı

Buket Öztürk, Avrupa Şampiyonu Bocceci

Mersin'de gerçekleştirilen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda çift ve tek geleneksel kategorilerinde madalya kazanan milli bocceci Buket Öztürk, elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çekti. 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında düzenlenen turnuvada, tek geleneksel kategorisinin finalinde İtalyan rakibini yenerek birinci olan Öztürk, Türkiye'ye büyük kadınlar alanında ilk kez altın madalya getirdi.

Dosya Yarışmada İkincilik

Çift geleneksel kategorisinde Emine Dursun ile birlikte sahaya çıkan 23 yaşındaki sporcu, İtalya'yı 9-4 yenerek ikinci altın madalyasını kazanmayı başardı. Öztürk, bu başarısını daha da ileriye taşımak için yeni hedefler belirledi.

Başarılarının Arkasında Emek Var

Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası’na iyi hazırlandığını ve zorlu bir organizasyondan mutlu bir şekilde ayrıldığını belirtti. "Tek gelenekseldeki derecemin Türkiye'de ilk olması beni çok gururlandırıyor. Ülkeme başarı getirmekten mutluyum. İki madalya kazanmak kolay değil; emeklerimizin karşılığını almanın sevincini yaşıyorum," dedi.

Gelecek Hedefleri

Buket, katılacağı müsabakalarda madalya sayısını artırmayı ve başarılarına devam etmeyi amaçladığını ifade etti. "Hedefim başarılarımı sürdürmek," diyerek kararlılığını dile getirdi.

Antrenör Yılmaz Güzelocak'ın Görüşleri

Antrenör Yılmaz Güzelocak, Buket'in 16 yaşından beri boccede elde ettiği önemli başarıları vurgulayarak, "Buket'in tek gelenekseldeki madalyası hem ülkemiz hem de bizim için tarihi bir başarı oldu. Sporcu kariyerine yeni bir sayfa ekledi ve kazandığı madalyalar hepimizi mutlu etti," şeklinde değerlendirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda tek ve çift geleneksel kategorilerinde...

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda tek ve çift geleneksel kategorilerinde madalya kazanan milli bocceci Buket Öztürk, verdikleri emeğin karşılığını aldıklarını söyledi.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda tek ve çift geleneksel kategorilerinde...

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda tek ve çift geleneksel kategorilerinde madalya kazanan milli bocceci Buket Öztürk, verdikleri emeğin karşılığını aldıklarını söyledi.

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