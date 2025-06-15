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Avrupa Şampiyonu Eylem Engin, Memleketi Edirne'de Coşkuyla Karşılandı

17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonu Eylem Engin, memleketi Edirne'de büyük bir kutlama ile karşılandı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 14:36
Avrupa Şampiyonu Eylem Engin, Memleketi Edirne'de Coşkuyla Karşılandı

17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonu Edirne'ye Döndü

17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Eylem Engin, memleketi Edirne'nin Süloğlu ilçesinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Kuzey Makedonya'da düzenlenen bu prestijli şampiyonada 73 kiloda birinci gelen Engin için düzenlenen karşılama programı görkemli oldu.

Geleneksel Kutlama Töreni

İlçe girişinde karşılanan milli güreşçiye, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran tarafından çiçek hediye edildi ve dua edildi. Daha sonra Türk bayraklarıyla donatılmış bir kortej, Atatürk Anıtı'na kadar yürüyerek burada saygı duruşu bulunup İstiklal Marşı okudu.

Belediye Başkanı'ndan Teşekkür Mesajı

Belediye Başkanı Ormankıran, tören alanında yaptığı konuşmada, Engin'in elde ettiği başarıların ilçede büyük bir sevinç yarattığını belirtti. Ormankıran, "Eylem kızımız 2 yıl önce dünya ikincisi oldu. İlerleyen dönemde madalyalar kazandı. Şimdi de Avrupa şampiyonu oldu. Onunla gurur duyuyoruz. Çok sevinçliyiz. İnşallah daha büyük başarılar elde edecek ve Türk bayrağını katıldığı şampiyonlarda dalgalandıracak," şeklinde konuştu.

Eylem Engin'in Duyguları

Eylem Engin, bu anlamlı karşılamanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, destek veren antrenörlerine teşekkür etti. Programa, Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Eylem Engin, memleketi Edirne'nin...

17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Eylem Engin, memleketi Edirne'nin Süloğlu ilçesinde düzenlenen programda coşkuyla karşılandı.

17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Eylem Engin, memleketi Edirne'nin...

17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Eylem Engin, memleketi Edirne'nin Süloğlu ilçesinde düzenlenen programda coşkuyla karşılandı.

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