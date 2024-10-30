Avrupa Şampiyonu Harun Algül, Şırnak’ta Coşkuyla Karşılandı

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Harun Algül, memleketi Şırnak’ta düzenlenen karşılamada büyük bir coşkuyla karşılandı.

Memleketine Duygusal Dönüş

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada, 55 kiloda podyuma çıkarak koparmada 106 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanmış olan Algül, Şırnak'a döndü.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Ayar, ailesi, arkadaşları ve diğer sporcular tarafından karşılanan Algül için bir konvoy oluşturuldu.

Valilik Töreni ve Coşku Dolu Anlar

Valilik bahçesinde Vali Birol Ekici ile bir araya gelen Algül, sonrasında Şırnak Gençlik Merkezi'ne geçti. Burada da davul zurna eşliğinde karşılanan milli sporcu, duygusal anlar yaşadı.

Abdullah Ayar, medyaya verdiği demeçte, "Şırnaklı sporcuların son dönem başarılarıyla gururluyuz. Türkiye ortalamasının üstünde aktif sporcu sayımız var," şeklinde konuştu.

Ayar, Algül’ün Polonya'daki başarısının kendilerine büyük gurur verdiğini belirtti ve "Harun ocak ayı sonunda büyüklerde dünya şampiyonasına katılacak. Oradan da 3 şampiyonluk bekliyoruz," dedi.

Harun Algül’ün Duyguları

Havalimanında kendisi için düzenlenen karşılama töreninden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Algül, "Aldığım madalya beni gururlandırdı. Şehre gelirken oluşturulan konvoy beni çok duygulandırdı. Başta valimiz ve il müdürümüz olmak üzere tüm Şırnak halkına çok teşekkür ediyorum. Hedefim ocak ayı sonunda yapılacak büyükler kategorisinde madalya almak," şeklinde konuştu.

Antrenörü İyi Hazırlık Vurgusu Yaptı

Algül’ün antrenörü Hüseyin Ölgen, başarılı bir hazırlık döneminin ardından altın madalyayla dönmenin sevinci içinde olduklarını belirtti. Ölgen, "İyi imkânlarda çalıştık. Artık ocak ayında yapılacak dünya şampiyonluğuna hazırlanacağız ve oradan da iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum," dedi.

Polonya'da gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Harun Algül için memleketi Şırnak'ta karşılama töreni düzenlendi. Milli sporcu havalimanında "Avrupa halter şampiyonu sporcumuz Harun Algül" pankartı ile karşılandı.

Polonya'da gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Harun Algül için memleketi Şırnak'ta karşılama töreni düzenlendi. Milli sporcu havalimanında "Avrupa halter şampiyonu sporcumuz Harun Algül" pankartı ile karşılandı.