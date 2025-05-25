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Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası’nda 4. Gün Tüm Hızıyla Geçti

Antalya'da gerçekleştirilen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 4. gün yarışları sona erdi.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 19:49
Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası’nda 4. Gün Tüm Hızıyla Geçti

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 4. gün yarışları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, Türkiye Yüzme Federasyonunun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleşen organizasyonda, kadınlar senkronize 3 metre tramplen finali ve erkekler 10 metre platform final atlayışları yapıldı.

Kadınlar Senkronize 3 Metre Tramplen Finali

Kadınlar senkronize 3 metre tramplen finalinde Ukrayna birinci, Almanya ikinci, ve Büyük Britanya üçüncü oldu.

Erkekler 10 Metre Platform Finali

Erkekler 10 metre platform finalinde ise Ukraynalı sporcu Oleksii Sereda birinciliği elde ederken, Alman sporcu Ole Johannes Rosler ikinciliği ve Avusturyalı sporcu Anton Knoll üçüncülüğü kazandı.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi.

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları...

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştiriliyor. Dördüncü gün atlayışlarında erkekler 10 metre platform finali gerçekleştirildi.

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları...

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştiriliyor. Dördüncü gün atlayışlarında erkekler 10 metre platform finali gerçekleştirildi.

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