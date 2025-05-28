Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kaptan Fatma Şekerci ile Sözleşme Yeniledi

Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan Önemli Transfer Gelişmesi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, kaptanı Fatma Şekerci ile yeniden anlaştı. Mavi-beyazlı ekip, takım ruhunu ve liderlik özelliklerini pekiştiren bu sözleşme yenilemesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Fatma Şekerci'nin Voleybol Kariyeri ve Katkıları

Sosyal medya paylaşımlarında, "Üç sezondur sahada duruşuyla, oyunuyla ve liderliğiyle örnek olan kaptanımız Fatma Şekerci ile yeniden anlaştık. Kaptanımıza başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz," ifadelerine yer verildi. Fatma Şekerci'nin, takıma sağladığı deneyim ve liderlikle önümüzdeki sezonda da başarı hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fatma Şekerci'yle yeniden anlaştı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fatma Şekerci'yle yeniden anlaştı.