Aydın Hemsball Takımları İzmir'de 4 Kupa, 16 Madalya ile Döndü

İzmir'de Hemsball Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular 4 kupa ve 16 madalya ile döndü.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:49
İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen Hemsball Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden sporcular, turnuvayı toplam 4 kupa ve 16 madalya ile tamamladı.

Takım Dereceleri

Küçük Erkek Takımı (1.): İbrahim Asaf Çobanyıldızı, Eren Hekimoğlu ve Eymen Kurtoğlu birinci oldu.

Küçük Erkek Takımı (4.): Umut Ege İrkilata ve Meriç Timoçin dördüncü oldu.

Küçük Kız Takımı (3.): Fatma Hasyılmaz, Fatıma Elif Avcılar ve Rümeysa Erkan üçüncü oldu.

Küçük Kız Takımı (4.): Büşra Arıcı ve Feyza Çelik dördüncü oldu.

Ferdi Dereceler

Ferdi Küçük Kız: Fatma Hasyılmaz üçüncü, Büşra Arıcı dördüncü oldu.

Ferdi Küçük Erkek: İbrahim Asaf Çobanyıldızı birinci, Özgür Deniz Yenilmez üçüncü oldu.

Ferdi Yıldız Kız: Elif Rana Devran birinci, Nehir Şahin ikinci, Gamze Kılıç üçüncü oldu.

Açıklama

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tebrik ederek "İl müdürlüğü olarak sporcularımızın her zaman yanında olmaya, başarı yolculuklarında destek vermeye devam ediyoruz. Elde edilen derecelerde emeği geçen tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

