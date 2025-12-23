Kocaelispor 3-1 Erzurumspor FK — Ziraat Türkiye Kupası C Grubu

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Kocaelispor, 1. Lig ekibi Erzurumspor FK’yı 3-1 mağlup etti. Maç, Kocaeli Stadı’nda oynandı.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı ve Önemli Anlar)

53.' Soldan gelişen atakta Joseph Nonge, ceza yayı önündeki Churlinov ile paslaşarak savunma arkasına sarktı. Nonge, kale sahasının solundan dar açıyla kalecinin kapattığı köşeden topu arka direkte ağlara gönderdi. 3-0.

58.' Churlinov’un topu kontrol ederken yaptığı pas hatasında ikinci bölgede topu kapan Ali Ülgen, topu ceza sahasına kadar taşıdı ve yayın sağından çok sert şut çekti; kaleci Gökhan gole izin vermedi.

73.' Ceza sahasının solunda Daniel Agyei’nin kale sahası çizgisine paralel gönderdiği pasa dokunan Rigoberto Rivas, topu üstten auta gönderdi.

88.' Soldan Mustafa Fettahoğlu ile köşe vuruşu kullanan Erzurumspor FK’da, kale sahası çizgisi üzerinde topa yükselen Brandon Baiye kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 3-1.

Stat ve Hakemler

Stat: Kocaeli

Hakemler: Turgut Doman, Sabri Öğe, Selim Şenöz

Kadrolar

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Anfernee Dijksteel, Botond Balogh (Ahmet Oğuz dk. 83), Oleksandr Syrota, Muharrem Cinan, Samet Yalçın, Habip Keita (Karol Linetty dk. 61), Darko Churlinov (Furkan Gedik dk. 61), Joseph Boende (Mustafa Ege Bilim dk. 71), Rigoberto Rivas, Bruno Petkovic (Daniel Agyei dk. 71). Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Hrvoje Smolcic, Ahmet Sağat, Tayfur Bingöl, Esat Yusuf Narin. Teknik Direktör: Selçuk İnan.

Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Yakup Kırtay (Orhan Ovacıklı dk. 68), Amar Gerxhaliu (Martin Rodriguez Torrejon dk. 77), Yiğit Baran Karaoğlan (Eren Tozlu dk. 77), Ömer Arda Kara, Benhur Keser (Mustafa Fettahoğlu dk. 58), Sefa Akgün (Brandon Baiye dk. 58), Emre Erdem, Salih Sarıkaya, Cheickne Sylla. Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Giovanni Crociata, Mehmet Emin Billor. Teknik Direktör: Serkan Özbalta.

Goller ve Kartlar

Goller: Darko Churlinov (dk. 18, dk. 45), Joseph Nonge (dk. 53) — Kocaelispor; Brandon Baiye (dk. 88) — Erzurumspor FK.

Sarı kartlar: Botond Balogh, Karol Linetty (Kocaelispor), Emre Erdem (Erzurumspor FK).

